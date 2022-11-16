Сумеречный сталкер. Путешественник заснял призрака в тумане: и этому есть научное объяснение (видео)

Путешественник Крис Рэндалл заснял свою первую встречу с "Призраком Брокена".

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В сети появилось видео, на котором оператор заснял призрачную тень в тумане, которая преследовала его во время путешествия — на кадрах виден силуэт, который будто сопровождает автора видео, пишет Futurism.

"Жутко видеть это краем глаза", — именно так автор видео прокомментировал увиденное. Призрачную фигуру в тумане путешественник Крис Рэндалл заснял во время одного из своих походов. В ходе съемки он заметил некую тень, которая как бы сопровождала его в этом путешествии. Автор видео отмечает, что испытал жутковатое ощущение того, что его кто-то преследует в тумане.

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Пользователи в Сети резонно заметили, что видео путешествия больше напоминают кадры из научно-фантастического фильма 1950-х годов, чем видео, снятое на камеру телефона в 2022 году.

Однако разгадка оказалась куда прозаичнее. По словам самого Рэндела, он, по видимому, запечатлел свою первую встречу с "Призраком Брокена" — жутковатой оптической иллюзией, которая возникает в туманные дни.

"Призрак Брокена" возникает, когда Солнце отбрасывает тень человека, или, например, самолета, на туман, и образует некий силуэт. Этот силуэт может быть увеличенным, а также окутанным радужным ореолом.

Оптическая иллюзия была названа в честь немецкого хребта, где ее впервые заметил и описал ученый Иоганн Зильбершлаг еще в 18 веке. Призрачные тени встречаются в разных туманных местах и носят разные названия от Большого серого человека в Шотландии, до Света Будды в Китае.

Отметим, что в эпоху социальных сетей "Призраки Брокена" стали чем-то вроде сенсации — их легко запечатлеть во время похода во влажной туманной местности. В результате путешественники снимают удивительные и жутковатые видео, которые тут же становятся вирусными.

Ранее Фокус писал о том, что проделки призрака в 300-летнем английском пабе попали на видео.