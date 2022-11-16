Сутінковий сталкер. Мандрівник зняв примари тумані, і цьому є наукове пояснення (відео)

Мандрівник Кріс Рендалл зняв свою першу зустріч із примарою Брокена.

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У мережі з'явилося відео, на якому оператор зняв примарну тінь у тумані, яка переслідувала його під час подорожі, — на кадрах видно силует, який супроводжує автора відео, пише Futurism.

"Жахливо бачити це краєм ока", — саме так автор відео прокоментував побачене. Примарну фігуру в тумані мандрівник Кріс Рендалл зняв під час одного зі своїх походів. Під час зйомки він помітив якусь тінь, яка ніби супроводжувала його в цій подорожі. Автор відео зазначає, що відчув моторошне відчуття того, що його хтось переслідує в тумані.

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Користувачі в мережі резонно зазначили, що відео мандрівки більше нагадують кадри з науково-фантастичного фільму 1950-х років, ніж відео, зняте на камеру телефону 2022 року.

Однак розгадка виявилася набагато прозаїчнішою. За словами самого Рендела, він, мабуть, зняв свою першу зустріч із примарою Брокена — моторошною оптичною ілюзією, яка виникає в туманні дні.

Привид Брокена виникає, коли Сонце відкидає тінь людини, або, наприклад, літака, на туман, і утворює силует. Цей силует може бути збільшеним, а також оповитим райдужним ореолом.

Оптична ілюзія була названа на честь німецького хребта, де її вперше помітив та описав учений Йоганн Зільбершлаг ще у 18 столітті. Примарні тіні зустрічаються в різних туманних місцях і мають різні назви від Великої сірої людини в Шотландії до Світла Будди в Китаї.

Зазначимо, що в епоху соціальних мереж привиди Брокена" стали чимось на кшталт сенсації — їх легко зняти під час походу у вологій туманній місцевості. У результаті мандрівники знімають дивовижні та моторошні відео, які відразу стають вірусними.

Раніше Фокус писав про те, що витівки примари в 300-річному англійському пабі потрапили на відео.