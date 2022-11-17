Круги на полях. Как двое друзей из Англии породили один из самых долгоживущих мифов

Замысловатые узоры на полях с пшеницей еще долгое время связывали с появлением НЛО.

Related video

Круги на полях – очень необычное явление. Многие считают, что их создали инопланетяне. Однако наука говорит о другом. Сегодня есть немало доказательств того, что эти формы ландшафтного искусства создали именно люди, — пишет Live Science.

Часто эти круги связывают с Англией. И это неудивительно. Вблизи Винчестера когда-то жила пара друзей – Бауэр и Чорли. В 1978 году их вдохновили многочисленные сообщения об НЛО совершить искусственное место посадки инопланетян.

В этом им помогли несколько досок, веревки и свертки проволоки. Посредством этих инструментов они создавали шедевр в поле. Чтобы завершить работу, друзьям понадобилось всего несколько рейдов. Позже эти круги были замечены мировыми СМИ. История получила глобальную огласку, а художники признали себя создателями кругов.

После этого появилось немало других энтузиастов. Круги на полях стали своеобразной формой ландшафтного искусства. Кроме того, они начали привлекать туристов. Круги на полях продолжают появляться. Эти крупномасштабные узоры создают с помощью выравнивания культур типа пшеницы или ячменя. Одновременно художники используют в дальнейшем деревянные доски для узоров. А следы от шин тракторов прячут. Это помогает создать иллюзию, что круги на полях действительно "свалились" с неба.

Фото: Live Science

Сегодня эти произведения искусства делятся на простые и сложные. На территории Южной Англии царят узоры в форме треугольников, полумесяцев и т.д. Похожее случается в других странах тоже. Например, один из самых известных современных случаев – опиумные поля в Тасмании. Узоры там появились в 2009 году. Согласно заявлениям местных чиновников, их создали валлаби, животные семейства кенгуровых, когда топтались по полю.

Но некоторые до сих пор говорят о естественных причинах. Это связано с историями и баснями. Первый случай зафиксировали еще в 1678 году. Тогда дьяволу приписали появление кругов на поле с овсом. Согласно имеющимся записям, фермер отказался платить рабочему за скос культуры. Потому за ночь овес скосили. И хотя овес именно скосили, поклонники мистики использовали эту басню, чтобы подтвердить свое сверхъестественное вмешательство.

Также небезызвестным стал случай с кругами на полях возле Стоунхенджа в 1966 году. Тогда местный пилот будто бы пролетел над полем за час до появления кругов. Но его показания были достаточно туманными. И хотя это вызвало волнение у местных, потом пришли к выводу, что круг сделали именно ночью. И паранормального происхождения у них не было.

Напоследок даже Черли и Бауэр черпали свое вдохновение из кругов, найденных в Австралии. Они были созданы на плавающем тростнике, расположенном на севере Квинсленда. Фермер утверждал, что видел летающую тарелку. Но местные жители сообщили, что это было обычным явлением сезона дождей. Скорее всего, круги создали потоки ветра или небольшие вихри.

Напомним, ранее Фокус писал, что ученые готовят ответ внеземным видам жизни, если те будут контактировать с планетой Земля.