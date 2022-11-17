Круги на полях. Як двоє друзів з Англії породили один із найдовгоживучіших міфів

Складні візерунки на полях з пшеницею ще довгий час пов'язували з появою НЛО.

Related video

Кола на полях — дуже незвичне явище. Багато хто вважає, що їх створили інопланетяни. Проте наука говорить про інше. Сьогодні є чимало доказів того, що ці форми ландшафтного мистецтва створили саме люди, пише Live Science.

Часто ці кола пов'язують із Англією. І це не дивно. Поблизу Вінчестера колись жила пара друзів — Бауер та Чорлі. 1978 року їх надихнули численні повідомлення про НЛО здійснити штучне місце посадки інопланетян.

У цьому їм допомогли кілька дощок, мотузки та пакунки дроту. За допомогою цих інструментів вони створювали шедевр у полі. Щоб завершити роботу, друзям знадобилося лише кілька рейдів. Згодом ці кола помітили світові ЗМІ. Історія набула глобального розголосу, а художники визнали себе творцями кіл.

Після цього виникло чимало інших ентузіастів. Кола на полях стали своєрідною формою ландшафтного мистецтва. Окрім того, вони почали залучати туристів. Кола на полях продовжують з'являтися. Ці великомасштабні візерунки виробляють за допомогою вирівнювання культур типу пшениці або ячменю. Одночасно художники використовують надалі дерев'яні дошки для візерунків. А сліди від шин тракторів ховають. Це допомагає створити ілюзію, що кола на полях справді "упали" з неба.

Сьогодні ці витвори мистецтва поділяються на прості та складні. На території Південної Англії панують візерунки у вигляді трикутників, півмісяців тощо. Схоже трапляється в інших країнах. Наприклад, один із найвідоміших сучасних випадків — опіумні поля в Тасманії. Візерунки там з'явилися у 2009 році. Відповідно до заяв місцевих чиновників, їх створили валлабі, тварини сімейства кенгурових, коли тупцювали по полю.

Але деякі й досі говорять про природні причини. Це пов'язано з історіями та байками. Перший випадок зафіксували ще 1678 року. Тоді дияволові приписали появу кіл на полі з вівсом. Згідно з наявними записами, фермер відмовився платити робітнику за скіс культури. Тож за ніч овес скосили. І хоча овес саме скосили, шанувальники містики використовували цю байку, щоб підтвердити своє надприродне втручання.

Також відомим став випадок із колами на полях біля Стоунхенджа у 1966 році. Тоді місцевий пілот ніби пролетів над полем за годину до появи кіл. Але його свідчення були досить туманними. І хоча це викликало хвилювання у місцевих, згодом дійшли висновку, що коло зробили саме вночі. І паранормального походження у них не було.

Насамкінець навіть Черлі та Бауер черпали своє натхнення з кіл, знайдених в Австралії. Вони були створені на плаваючій очереті, розташованому на півночі Квінсленду. Фермер стверджував, що бачив летючу тарілку. Але місцеві жителі повідомили, що це було звичайне явище сезону дощів. Найімовірніше, кола створили потоки вітру чи невеликі вихори.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що вчені готують відповідь позаземним способам життя, якщо ті контактуватимуть із планетою Земля.