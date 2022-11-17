Самая горячая точка на Земле. Обнаружен остров, нагревающийся в 13 раз быстрее остальной суши

Исследования показывают, что крошечный остров в Северном ледовитом океане нагревается на невероятные 2,7°C за десятилетие.

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Норвежские климатологи провели четыре года изучая климатические данные, собранные в восточной части Баренцева моря. Когда исследователи обнаружили крохотный остров, который нагревается в 13 раз быстрее, чем в среднем по планете, они не поверили своим глазам, пишет Aljazeera.

По словам климатолога из Осло, Норвегия, Кетил Исаксен, то, что они обнаружили, выходило за рамки того, что ученым доводилось наблюдать в других регионах раньше. Информацию даже пришлось перепроверить, чтобы убедиться в подлинности расчетов. Однако ошибки не было, ученые в действительности натолкнулись на точку, которая нагревается быстрее, чем другие регионы на Земле.

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Речь идет о крохотном острове на северо-востоке Шпицбергена. Остров Карла XII представляет собой зубчатую полосу скалы протяжностью всего в 2 километра, выступающую в Баренцевом море.

По словам Исаксена, они с коллегами обнаружили, что в среднем за одно десятилетие остров нагревается на рекордные 2,7°C, тогда как средние показатели по миру составляют всего 0,2°C за десятилетие. Исследователи предполагают, что уже к концу столетия температура на острове Карла XII поднимется на 12°C.

Климатологи считают, что обнаруженные ими данные служат еще одним доказательством того, что к 2100 году глобальная приземная температура вырастет на 2,6–4,8°C и неизбежно приведет к повышению уровня моря на 0,5-0,98 метра. Исследователи уверены, что такие климатические изменения в конце концов приведут к перемещению миллионов людей с прибрежных территорий, усилению засухи, экстремальной жаре, распространению болезней, продовольственному кризису и другим катастрофическим погодным явлениям.

По словам американского эколога Аманды Зиглер, которая изучает пищевые сети арктического морского дна в рамках проекта по исследованию климата Нансена, потепление происходит не только на поверхности океана, в какой-то момент оно также отразится и на морском дне.

Зиглер считает, что это является тревожным звоночком, ведь в перспективе нагрев морского дна может повлиять на способность подводных пищевых сетей накапливать углерод, тем самым удаляя его из атмосферы и смягчая глобальное потепление планеты.

Исаксен с командой использовали климатические модели, чтобы спрогнозировать нагрев на восточной стороне архипелага Шпицберген — результаты показали, что оно будет выше. Однако ученые обнаружили, что это происходит гораздо быстрее, чем могли бы предположить ученые.

Нагрев Северного ледовитого океана значительно влияет на Гольфстрим, по сути и так теплое течение. В результате Гольфстрим становится еще теплее и разливается дальше на северо-восток. Ученые отмечают, что в данный момент Северный ледовитый океан подвергается такой себе "атлантификации" и в дальнейшем будет менять экосистемы и погоду таким образом, что климат региона будет больше напоминать свободную от льда Атлантику.

Кроме того, исследователи считают, что районы восточнее нагреваются еще быстрее, чем остров Карла XII, но пока этому нет подтверждений — потребуются новые исследования.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали часть света, которая нагревается вдвое быстрее других.