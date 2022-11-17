Найгарячіша точка на Землі. Виявлено острів, що нагрівається в 13 разів швидше за решту суші

Дослідження показують, що крихітний острів у Північному льодовитому океані нагрівається на неймовірні 2,7 ° C протягом десятиліття.

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Норвезькі кліматологи провели чотири роки вивчаючи кліматичні дані, зібрані у східній частині Баренцевого моря. Коли дослідники виявили крихітний острів, який нагрівається у 13 разів швидше, ніж у середньому по планеті, вони не повірили своїм очам, пише Aljazeera.

За словами кліматолога з Осло, Норвегія, Кетіл Ісаксен, те, що вони виявили, виходило за межі того, що вченим доводилося спостерігати в інших регіонах раніше. Інформацію навіть довелося перевіряти ще раз, щоб переконатися в справжності розрахунків. Проте помилки не було, вчені насправді натрапили на точку, яка нагрівається швидше за інші регіони на Землі.

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Йдеться про крихітний острів на північному сході Шпіцбергену. Острів Карла XII є зубчастою смугою скелі протяжністю всього в 2 кілометри, що виступає в Баренцевому морі.

За словами Ісаксена, вони з колегами виявили, що в середньому за одне десятиліття острів нагрівається на рекордні 2,7 ° C, тоді як середні показники світу складають всього 0,2 ° C за десятиліття. Дослідники припускають, що до кінця століття температура на острові Карла XII підніметься на 12°C.

Кліматологи вважають, що виявлені ними дані є ще одним доказом того, що до 2100 року глобальна приземна температура зросте на 2,6–4,8°C і неминуче призведе до підвищення рівня моря на 0,5-0,98 метра. Дослідники впевнені, що такі кліматичні зміни врешті-решт призведуть до переміщення мільйонів людей з прибережних територій, посилення посухи, екстремальної спеки, поширення хвороб, продовольчої кризи та інших катастрофічних погодних явищ.

За словами американської екологині Аманди Зіглер, яка вивчає харчові мережі арктичного морського дна в межах проєкту дослідження клімату Нансена, потепління відбувається не тільки на поверхні океану, в якийсь момент воно також позначиться і на морському дні.

Зіглер вважає, що це є тривожним дзвіночком, адже у перспективі нагрівання морського дна може вплинути на здатність підводних харчових мереж накопичувати вуглець, тим самим видаляючи його з атмосфери та пом'якшуючи глобальне потепління планети.

Ісаксен з командою використовували кліматичні моделі, щоб спрогнозувати нагрівання на східній стороні архіпелагу Шпіцберген — результати показали, що воно буде вищим. Проте вчені виявили, що це відбувається набагато швидше, ніж могли б припустити вчені.

Нагрів Північного льодовитого океану значно впливає на Гольфстрім, по суті, і так тепла течія. В результаті Гольфстрім стає ще теплішим і розливається далі на північний схід. Вчені відзначають, що наразі Північний льодовитий океан піддається такій собі "атлантифікації" і надалі змінюватиме екосистеми та погоду так, що клімат регіону більше нагадуватиме вільну від льоду Атлантику.

Крім того, дослідники вважають, що райони на схід нагріваються ще швидше, ніж острів Карла XII, але поки цьому немає підтверджень — будуть потрібні нові дослідження.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали частину світла, яка нагрівається вдвічі швидше за інших.