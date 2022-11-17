Пугающее искусство. Археологи в Англии обнаружили уникальную флейту из кости (фото)

Предполагают, что музыкальный инструмент сделали из голени козы или овцы.

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Херн-бэй – город на севере Англии в графстве Кент. Он имеет живописное побережье и долгую историю. Недавно археологи обнаружили здесь необычную находку. В руки ученых попала очень редкая флейта, — пишет издание Heritage Daily.

Инструмент особенный, ведь он сделан из кости.

Раскопки велись на площади 61 гектар. Таким образом, готовились к будущим застройкам. Еще в прошлом году на этом месте нашли признаки деятельности позднего бронзового и римского периодов. Археологи также считали, что здесь могут быть предметы из средневековья.

В этом году исследователи обнаружили керамику в выкопанных канавах. Она указывает на то, что здесь проживали люди в период от среднего бронзового времени римского периода. Вероятно, эта находка связана с помощью сельскохозяйственного ландшафта с соседним поселением.

Предполагают, что на другом участке существовало раннесредневековой поселение. Доказательством этого являются столбы предположительно прямоугольной формы. Кроме того, были обнаружены еще две канавы. Они образуют большой прямолинейный корпус. Пока неизвестно, зачем их сделали.

[ + – ] Cotswold Archaeology Фото: Heritage Daily

Но самым интересным артефактом, найденным во время раскопок средневековой ямы, оказалась редкая костяная флейта. Сегодня такие входят в вид блокфлейта. Считается, что инструмент сделали из голени козы или овцы. Флейта имеет пять отверстий для пальцев сверху и одно отверстие для большого пальца внизу. Исследователи говорят, что она сохранилась до сегодняшнего дня в хорошем состоянии.

В то же время есть предположение, что некоторые ее элементы могут отсутствовать. Одним из таких называют мундштук – съемная часть флейт. Поскольку керамика датируется XII-XV вв., то флейта тоже может относиться к тому же периоду.

Подобную флейту уже находили во второй половине ХХ века. Тогда в Сомерсете нашли музыкальный инструмент вместе с монетой из средних веков. По словам археологов, такие флейты находили и в других частях Европы.

Ранее Фокус писал о найденных музыкальных инструментах из слоновой кости в Италии. Археологи считают, что они опередили свое время на сто тысяч лет.