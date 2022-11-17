Страхітливе мистецтво. Археологи в Англії виявили унікальну флейту з кістки (фото)

Припускають, що музичний інструмент зробили з гомілки кози чи вівці.

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Херн-бей — місто на півночі Англії у графстві Кент. Вона має мальовниче узбережжя та довгу історію. Нещодавно археологи виявили тут незвичайну знахідку. До рук вчених потрапила дуже рідкісна флейта, пише видання Heritage Daily.

Інструмент особливий, адже він зроблений із кістки.

Розкопки велися на площі 61 га. Так готувалися до майбутніх забудов. Ще минулого року на цьому місці знайшли ознаки діяльності пізнього бронзового та римського періодів. Археологи також вважали, що тут можуть бути предмети середньовіччя.

Цього року дослідники виявили кераміку у викопаних канавах. Вона вказує на те, що тут проживали люди в період середнього бронзового часу римського періоду. Ймовірно, ця знахідка пов'язана за допомогою сільськогосподарського ландшафту із сусіднім поселенням.

Припускають, що на іншій ділянці існувало поселення періоду раннього Середньовіччя. Доказом цього є стовпи імовірно прямокутної форми. Крім того, виявлено ще дві канави. Вони утворюють великий прямолінійний корпус. Поки невідомо, навіщо їх зробили.

[ + – ] Cotswold Archaeology Фото: Heritage Daily

Але найцікавішим артефактом, знайденим під час розкопок середньовічної ями, виявилася рідкісна кістяна флейта. Сьогодні такі входять до виду блок-флейта. Вважається, що інструмент зробили з гомілки кози чи вівці. Флейта має п'ять отворів для пальців зверху та один отвір для великого пальця внизу. Дослідники кажуть, що вона збереглася до сьогоднішнього дня у хорошому стані.

Водночас є припущення, що деякі її елементи можуть бути відсутніми. Одним із таких називають мундштук — знімна частина флейт. Оскільки кераміка датується XII-XV ст., то флейта теж може належати до того ж періоду.

Таку флейту вже знаходили у другій половині ХХ ст. Тоді в Сомерсеті знайшли музичний інструмент разом із монетою із середніх віків. За словами археологів, такі флейти знаходили і в інших частинах Європи.

Раніше Фокус писав про знайдені музичні інструменти зі слонової кістки в Італії. Археологи вважають, що вони випередили свій час на сто тисяч років.