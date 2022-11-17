Жертвы Наполеона. В Чехии обнаружили братские могилы солдат легендарных сражений

Раскопки рассказали о высоком статусе офицера в обществе и плохом состоянии медицины.

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Всякая масштабная война сопровождается не только победами и поражениями. Обычно во время нее теряют десятки, сотни или тысячи жизней. Часто случается так, что этих лиц хоронят не по отдельности, а вместе – в братскую могилу.

Таким образом, появляются массовые захоронения. Недавно в Чехии во время раскопок в районе Карлин обнаружили немало таких жертв. Считаются, что они являются солдатами наполеоновских войн, — пишет Radio Prague.

Работы проводились на месте бывшего военного кладбища. Его использовали со второй половины ХVIII до конца XIX века. Археологи обнаружили от десяти до двадцати массовых захоронений.

Вероятные жертвы наполеоновских войн разбросаны по всему району Карлина. И их можно увидеть не только у Дома Инвалидов, но и на улице Пернерова. Археолог Мартин Вышеглид ​​отмечает, что захоронения охватывали пространство около 24 000 метров.

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Также ученые предполагают, что хотя кое-где находили всего 20 тел, все равно видели огромные рвы на десятки метров в длину. Есть предположение, что здесь похоронили мужчин после сражений под Дрезденом и Кульмом.

Там наполеоновская Франция столкнулась с войсками Шестой коалиции незадолго до Битвы народов. Раненых перевозили в Прагу и пытались лечить. Вероятно, военные были повсюду – в больницах, квартирах и т.д. Но из-за ограниченных возможностей вспыхнули тиф и холера. Также некоторые останки указывают на то, что люди болели сифилисом. К тому же в погребении нашли кости, принадлежащие женскому полу.

Учитывая, что это массовые захоронения археологи не ожидали найти ценные вещи, но все же обнаружили уникальные перстни, серьги и четки. Также в некоторых могилах находились даже военные ордена. Некоторые находки проливают свет на важность офицера в обществе. На таких жертвах находят даже протезы.

Все найденные останки планируют отправить в антропологическое хранилище Национального музея. Остальные кости, которые невозможно собрать, похоронят на Ольшанском кладбище.

Работы планируют окончить в этом году. На этой территории будут строить офис.

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