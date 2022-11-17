Жертви Наполеона. У Чехії виявили братські могили солдатів легендарних битв

Розкопки розповіли про високий статус офіцера в суспільстві та поганий стан медицини.

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Будь-яка масштабна війна супроводжується не тільки перемогами та поразками. Зазвичай під час неї втрачають десятки, сотні чи тисячі життів. Часто трапляється, що цих осіб ховають не окремо, а разом — у братську могилу.

Так з'являються масові поховання. Нещодавно в Чехії під час розкопок у районі Карлін виявили чимало таких жертв. Вважаються, що вони є солдатами наполеонівських воєн, пише Radio Prague.

Роботи проводилися на місці колишнього військового цвинтаря. Його використовували з другої половини ХVІІІ до кінця ХІХ століття. Археологи виявили від десяти до двадцяти масових поховань.

Імовірні жертви наполеонівських війн розкидані по всьому району Карліна. І їх можна побачити не лише біля Будинку інвалідів, а й на вулиці Пернерова. Археолог Мартін Вишеглід зазначає, що поховання охоплювали простір близько 24 000 метрів.

[ + – ] Radio Prague International

Також учені припускають, що хоча подекуди знаходили всього 20 тіл, все одно бачили величезні рови на десятки метрів завдовжки. Є припущення, що тут поховали чоловіків після битв під Дрезденом і Кульмом.

Там наполеонівська Франція зіткнулася з військами Шостої коаліції незадовго до битви народів. Поранених перевозили в Прагу та намагалися лікувати. Ймовірно, військові були всюди — у лікарнях, квартирах тощо. Але через обмежені можливості спалахнули тиф і холера. Також деякі вказують на те, що люди хворіли на сифіліс. До того ж у похованні знайшли кістки, що належать жіночій статі.

Враховуючи, що це масові поховання, археологи не очікували знайти цінні речі, але все ж таки виявили унікальні персні, сережки та чотки. Також у деяких могилах були навіть військові ордени. Деякі знахідки проливають світло на важливість офіцера в суспільстві. На таких жертвах знаходять навіть протези.

Усі знайдені рештки планують відправити до антропологічного сховища Національного музею. Решту кісток, які неможливо зібрати, поховають на Ольшанському цвинтарі.

Роботи планують закінчити цього року. На цій території будуватимуть офіс.

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