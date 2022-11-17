Не для женщин. Все о каблуках, или как мужчины подтверждали свой статус раньше

На протяжении истории высокую платформу носили даже короли Франции и Англии.

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Высокие каблуки доставляют немало дискомфорта для женщин. Кроме того, они вызывают всевозможные проблемы со здоровьем, от неудобной обуви могут врастать ногти, может возникать артрит или просто болеть спина.

И хотя сегодня каблуки являются символом сексуальности и женственности, раньше они вообще были практичной обувью для мужчин, — пишет Ancient Origins.

На протяжении истории обувь в целом связывали с меняющейся модой. Однако она также отражала масштаб власти и класса. Именно обувь участвовала в сложных и комплексных исторических процессах.

Высокие каблуки возникли на Ближнем Востоке. Хотя они были непригодными для прогулок, у них было практическое применение. Их сделали для верховой езды. Кроме того, уже в Х веке персидская армия имела особых конных лучников. Они использовала обувь с высоким каблуком, чтобы не падать с седла. Именно с помощью пятки с высоким каблуком солдаты фиксировали свою позицию и точнее стреляли.

Позже подобная мода пришла в Европу. Это происходило по мере развития торговых путей. Наибольшее усилие к распространению каблуков приложила дипломатическая миссия шаха Аббаса I в 1599 году. Именно после нее европейская знать обратила внимание на такую ​​обувь.

Сегодня немногие знают, что платформу использовали не только дворяне, но и короли. Любителем обуви с высоким каблуком был и сам Людовик ХІV – французский король. Чтобы казаться больше, он носил каблуки высотой 10 сантиметров. К тому же английский король Карл II тоже надевал такую ​​обувь. На коронационном портрете 1661 года видны его красные каблуки.

Особенно отчетливо каблуки подтверждали статус мужчин в ХVII в. С их помощью демонстрировали свои привилегии. Но в это же время каблуки начала использовать женская интеллигенция. К тому же удобная обувь была необходима только тем, кто работает в поле.

В то же время реалии, близкие к современности, были в эпоху Просвещения. Тогда мужчины перестали носить каблуки, а женская обувь стала более изящной: более высокой, более острой и деликатной.

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