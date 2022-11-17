Не для жінок. Все про підбори, або як чоловіки підтверджували свій статус раніше

Протягом історії високу платформу носили навіть королі Франції та Англії.

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Високі підбори завдають чимало дискомфорту для жінок. Крім того, вони викликають усілякі проблеми зі здоров'ям, від незручного взуття можуть вростати нігті, може виникати артрит або просто хворіти спина.

І хоча сьогодні каблуки є символом сексуальності та жіночності, раніше вони взагалі були практичним взуттям для чоловіків, пише Ancient Origins.

Протягом історії взуття в цілому пов'язували зі змінною модою. Однак вона також зображала масштаб влади та класу. Саме взуття брало участь у складних та комплексних історичних процесах.

Високі підбори з'явилися на Близькому Сході. Хоча вони були непридатними для прогулянок, вони мали практичне застосування. Їх зробили для верхової їзди. Крім того, вже в Х столітті перська армія мала особливих кінних лучників. Вони використовували взуття з високим підбором, щоб не падати із сідла. Саме за допомогою п'яти з високим підбором солдати фіксували свою позицію та точніше стріляли.

Пізніше подібна мода прийшла до Європи. Це відбувалося з розвитком торгових шляхів. Найбільше зусилля поширення підборів доклала дипломатична місія шаха Аббаса I в 1599 році. Саме після неї європейська знать звернула увагу на таке взуття.

Сьогодні мало хто знає, що платформу використовували не лише дворяни, а й королі. Любителем взуття з високим підбором був і сам Людовік ХІV — французький король. Щоб здаватися більшим, він носив підбори висотою 10 сантиметрів. До того ж англійський король Карл II теж одягав таке взуття. На коронаційному портреті 1661 видно його червоні підбори.

Особливо виразно підбори підтверджували статус чоловіків у ХVII ст. З їхньою допомогою демонстрували свої привілеї. Але водночас підбори почала використовувати жіноча інтелігенція. До того ж зручне взуття було необхідне лише тим, хто працює у полі.

Тоді реалії, близькі до сучасності, були й за доби Просвітництва. Тоді чоловіки перестали носити підбори, а жіноче взуття стало більш витонченим: вищим, гострішим і делікатнішим.

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