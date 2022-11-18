Лишает здоровья и счастья. Пьянство в подростковом возрасте способно испортить взрослую жизнь

Исследователи обнаружили новые последствия употребления алкоголя в юном возрасте.

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Известно, что алкоголь негативно влияет на здоровье человека, однако в последнее время ученые все чаще находят свидетельства того, что употребление алкоголя в подростковом возрасте негативно воздействует на дальнейшую жизнь человека, пишет SciTechDaily.

В новом исследовании ученые из Медицинской школы имени Роберта Вуда Джонсона в Рутгерсе и Университета Содружества Вирджинии приняли участие около 6 тысяч подростков в возрасте от 16 до 18 лет.

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В более ранних исследованиях ученые изучали, как употребление алкоголя подростками влияет на их здоровье. Однако, в новом исследовании они сосредоточились на изучении того, как употребление алкоголя отразится на здоровье и жизни человека в более взрослой жизни. Оказалось, что пристрастие к алкоголю в юном возрасте может отразиться не только на здоровье, но и удовлетворенности жизнью в более старшем возрасте.

В качестве отправной точки ученые определили "злоупотребление алкоголем" подростками исходя из частоты опьянения, частоты употребления и частоты проблем с алкоголем. После исследователи провели опрос среди реципиентов, чтобы оценить их удовлетворенность жизнью, физические симптомы и самооценку в возрасте 34 лет.

В ходе исследования ученые опросили 2733 пар близнецов, родившихся в конце 70-х годов в Финляндии. По словам соавтора исследования Джессики Сальваторе, в ходе анализа они сделали поправки на генетические и экологические характеристики, что позволило им сравнить результаты с течением времени в одной и той же семье.

Более ранние исследования уже подтвердили, что употребление алкоголя подростками содействует употреблению психоактивных веществ в дальнейшей жизни и непосредственно влияет на психическое здоровье. Однако новые результаты показывают, что употребление алкоголя в юном возрасте также влияют на долгосрочное физическое здоровье и даже удовлетворенность жизнью.

По словам Сальваторе, это исследование уникально тем, что направлено на понимание того, способны ли последствия употребления алкоголя в юном возрасте сохраняться и после 20 лет. И, увы, результаты анализа свидетельствуют о том, что пристрастие к алкоголю в подростковом возрасте неизбежно напомнит о себе и спустя десятилетия.

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