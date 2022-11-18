Позбавляє здоров'я та щастя. Пияцтво в підлітковому віці здатне зіпсувати доросле життя

Дослідники виявили нові наслідки вживання алкоголю в молодому віці.

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Відомо, що алкоголь негативно впливає на здоров'я людини, проте останнім часом учені все частіше знаходять свідчення того, що вживання алкоголю у молодому віці негативно впливає на подальше життя людини, пише SciTechDaily.

У новому дослідженні вчені з Медичної школи імені Роберта Вуда Джонсона в Рутгерсі й Університету Співдружності Вірджинії взяли участь близько шести тисяч підлітків віком від 16 до 18 років.

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У ранніх дослідженнях учені вивчали, як вживання алкоголю підлітками впливає їхнє здоров'я. Однак у новому дослідженні вони зосередилися на вивченні того, як вживання алкоголю позначиться на здоров'ї та житті людини в дорослому житті. Виявилося, що пристрасть до алкоголю в юному віці може позначитися не тільки на здоров'ї, а й на задоволеності життям у старшому віці.

Як відправну точку вчені визначили "зловживання алкоголем" підлітками виходячи з частоти сп'яніння, частоти вживання та частоти проблем із алкоголем. Потім дослідники провели опитування серед реципієнтів, щоб оцінити їхню задоволеність життям, фізичні симптоми та самооцінку у віці 34 років.

У ході дослідження вчені опитали 2733 пар близнюків, які народилися наприкінці 70-х у Фінляндії. За словами співавторки дослідження Джесіки Сальваторе, у ході аналізу вони зробили поправки на генетичні й екологічні характеристики, що дозволило їм порівняти результати з часом в одній і тій самій родині.

Більш ранні дослідження вже підтвердили, що вживання алкоголю підлітками сприяє вживанню психоактивних речовин у подальшому житті й безпосередньо впливає на психічне здоров'я. Однак нові результати показують, що вживання алкоголю в юному віці також впливає на фізичне здоров'я та навіть задоволеність життям.

За словами Сальваторе, це дослідження є унікальним тим, що спрямоване на розуміння того, чи здатні наслідки вживання алкоголю в юному віці зберігатися й після 20 років. І, на жаль, результати аналізу свідчать про те, що пристрасть до алкоголю в підлітковому віці неминуче нагадає про себе через десятиліття.

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