Умнее, чем мы думали. Обнаружено, что овцы выбирают лидера и достигают коллективного разума

Благодаря новому исследованию выражение "как стадо овец" обрело новые краски.

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Коллективное движение в группе — весьма увлекательная тема исследований для многих ученых. Многие исследователи пытаются понять его природу и использовать для продвижения позитивных социальных изменений, пишет PHYS.org.

В новом исследовании трое ученых вдохновились таинственностью коллективного движения в группе и решили разгадать тайну стадного поведения, наблюдая не несколькими группами овец.

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Трое исследователей из Университетов Тулузы и Лазурного Берега, а также Парижского университета Сержи, Луис Гомес-Нава, Ричард Бон и Фернандо Перуани использовали теорию физики для изучения стадного поведения небольших групп овец. Результаты анализа предполагают, что овцы не только выбирают лидера на определенный период времени, но и чередуют между собой роль лидера и ведомого, что в конечном итоге позволяет им достигнуть некой формы "коллективного разума".

По словам Перуани, любопытно, что у большинства стадных животных коллективное движение не является непрерывным — фактически стадо проходит несколько отдельных фаз: фаза коллективного движения, а затем фаза отдыха или питания.

В своем исследовании ученые сосредоточились на изучении фазы коллективного движения от самого начала и до ее конца. Кроме того, исследователи попытались исследовать альтернативную точку зрения, которая предполагает, что движение группы животных можно разбить на набор "коллективных фаз".

Исследователи внимательно наблюдали за спонтанным поведением нескольких групп овец в разные промежутки времени. Проанализировав поведение отдельных животных и стада в целом, ученые обнаружили, что существует целая сеть взаимодействия, а после исследовали, какая именно информация передается по этой сети.

Любопытно, что сеть взаимосвязи, которую обнаружили Перуани с коллегами у животных, была достаточно иерархичной — по сути, по ней передавалась лишь единственная информация, рассказывающая о положении определенной овцы в группе.

Проанализировав данные наблюдений ученые смогли воспроизвести модель коллективного движения овец — оказалось, что она построена всего на двух когнитивных принципах: выбор лидера на определенный отрезок времени и механизм, лежащий в основе навигации стада.

По словам Перуани, они обнаружили, что у каждой отдельной фазы коллективного движения есть свой временный лидер — выходит, что овцы буквально чередуют роль ведущего и ведомого. В результате лидер ведет и имеет контроль над стаей лишь в определенный отрезок времени, пока власть не перейдет к другой овце.

Ученые также задались вопросом — проявляет ли стада овец коллективный разум и пришли к выводу, что регулярно меня временного лидера, животные, по сути, животные объединяют информацию и демонстрируют коллективный разум.

В данный момент исследователи наблюдают за группами молодых ягнят, а также овец в разном возрасте, чтобы понять учатся ли овцы следовать за временным лидером и действовать, как единое целое, с течением времени.

Результаты исследования пролили свет на механизм, лежащий в основе коллективного движения небольших групп овец. Однако исследователи считают, что еще рано говорить о том, что данный механизм может быть применен к другим группам — для этого потребуется больше исследований.

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