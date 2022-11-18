Розумніші, ніж ми думали. Виявлено, що вівці обирають лідера та досягають колективного розуму

Завдяки новому дослідженню вираз "як стадо овець" набув нових значень.

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Колективний рух у групі — вельми цікава тема досліджень для багатьох учених. Багато дослідників намагаються зрозуміти його природу та використати для просування позитивних соціальних змін, пише PHYS.org.

У новому дослідженні троє вчених надихнулися таємничістю колективного руху у групі та вирішили розгадати таємницю стадної поведінки, спостерігаючи за кількома групами овець.

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Троє дослідників з Університетів Тулузи та Лазурного Берега, а також Паризького університету Сержі, Луїс Гомес-Нава, Річард Бон та Фернандо Перуані використали теорію фізики для вивчення стадної поведінки невеликих груп овець. Результати аналізу припускають, що вівці не лише вибирають лідера на певний період, а й чергують між собою роль лідера і провідника, що у кінцевому підсумку дозволяє досягти певної форми "колективного розуму".

За словами Перуані, цікаво, що більшість стадних тварин колективний рух не є безперервним — фактично стадо проходить кілька деяких фаз: фаза колективного руху, а потім фаза відпочинку або харчування.

У своєму дослідженні вчені зосередилися на вивченні фази колективного руху від початку і до її кінця. Крім того, дослідники спробували дослідити альтернативний погляд, який передбачає, що рух групи тварин можна розбити на набір "колективних фаз".

Дослідники уважно спостерігали за спонтанною поведінкою кількох груп овець у різні проміжки часу. Проаналізувавши поведінку окремих тварин та стада загалом, вчені виявили, що існує ціла мережа взаємодії, а потім досліджували, яка саме інформація передається через цю мережу.

Цікаво, що мережа взаємозв'язку, яку виявили Перуані з колегами у тварин, була досить ієрархічною — по суті, по ній передавалася лише єдина інформація, яка розповідає про становище певної вівці групи.

Проаналізувавши дані спостережень, вчені змогли відтворити модель колективного руху овець — виявилося, що вона побудована лише на двох когнітивних принципах: вибір лідера на певний відрізок часу та механізм, що лежить в основі навігації стада.

За словами Перуані, вони виявили, що кожна окрема фаза колективного руху має свого тимчасового лідера — виходить, що вівці буквально чергують роль ведучого і веденого. В результаті лідер веде та має контроль над зграєю лише у певний відрізок часу, доки влада не перейде до іншої вівці.

Вчені також поцікавилися — чи виявляють стада овець колективний розум і дійшли висновку, що регулярно змінюючи тимчасового лідера, тварини, по суті, тварини об'єднують інформацію та демонструють колективний розум.

Наразі дослідники спостерігають за групами молодих ягнят, а також овець у різному віці, щоб зрозуміти, чи вчаться вівці слідувати за тимчасовим лідером і діяти, як єдине ціле, з часом.

Результати дослідження пролили світло на механізм, що лежить в основі колективного руху невеликих груп овець. Однак дослідники вважають, що ще рано говорити про те, що цей механізм може бути застосований до інших груп — для цього буде потрібно більше досліджень.

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