По-настоящему волшебное: ученые назвали слово, которое в силах укрепить отношения в паре

Люди, которые часто используют в общении определенные слова имеют более крепкие отношения, как показывает исследование.

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Новое исследование ученых из Университета штата Иллинойс, США, показывает, что люди, которые часто выражают благодарность своему партнеру имеют более стабильные, крепкие и счастливые отношения, пишет Daily Mail.

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По словам автора исследования Аллена Бартона, слово "спасибо" имеет чудодейственную силу, если его говорить часто. Пары, в которых оно постоянно звучит, испытывают большую признательность своему партнеру и более удовлетворены отношениями. Ученые обнаружили, что выражение благодарности своему партнеру может иметь значительные как немедленные, так и долгосрочные преимущества в отношениях.

"Нужно благодарить друг друга постоянно. Это отличный способ пережить трудные времена и краткосрочные конфликты. Если люди, чувствуют, что их ценят и благодарны за их действия, то это сильно повышает эффективность отношений", — говорит Бартон.

Ученые в рамках своего исследования наблюдали за жизнью более 300 пар в течение года. Это были пары, которые прожили в браке в среднем 10 лет и в основном имели детей. Также были пары, которые жили в гражданском браке в среднем 7 лет и также в основном обзавелись детьми.

[ + – ] Нужно благодарить друг друга постоянно. Это отличный способ пережить трудные времена и краткосрочные конфликты. Если люди, чувствуют, что их ценят и благодарны за их действия, то это сильно повышает эффективность отношений, — говорит Бартон Фото: Daily Mail

"Мы хотели понять, может ли выражение благодарности и признательности партнеру, а также подчеркивание его ценности, смягчать последствия конфликтов, а также негативное влияние как внутренних, так и внешних жизненных факторов. Например, временное отсутствие нормального финансового обеспечения", — говорит Бартон.

Исследование показало, что те, кто часто выражает благодарность другу могут лучше справляться с разными трудностями в отношениях. Но важно, чтобы каждый из партнеров говорил слово "спасибо" и это сделает отношения более стабильными и счастливыми. То есть такими их будут воспринимать сами партнеры, а это очень важно в отношениях – уверенность в своем партнере.

"Такие пары меньше думали о том, что расстаться или развестись, они были более уверены в своем будущем. Даже когда возникают конфликты или на жизнь влияют негативные внешние факторы, все это смягчает у таких пар удар. Ведь они выражают постоянную признательность своему партнеру", — говорит Бартон.

По словам Бартона, самое важное, чтобы звучала не просто благодарность, а подчеркивалась ценность партнера. То есть другой человек в паре должен понимать, что его или ее ценят, не просто говорят "спасибо" лишь бы сказать.

"Именно такие ощущения более эффективно защищают от стресса. Поэтому я рекомендую к тому же чаще делать искренние комплименты своим партнерам, хвалите их за достижения, даже незначительные. И самое главное, узнайте у партнера, есть ли какие-то их усилия, которые не ценятся. Если такие существую, то начните выражать благодарность и за них", — говорит Бартон.

Как уже писал Фокус, недавно ученые представили новое исследование, в котором говорится, что дети намного лучше, чем взрослые получают новые знания. То есть иногда дети действительно умнее родителей.