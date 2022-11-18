По-справжньому чарівне: вчені назвали слово, яке може зміцнити стосунки у парі
Люди, які часто використовують у спілкуванні певні слова мають міцніші стосунки, як свідчить дослідження.
Нове дослідження вчених з Університету штату Іллінойс, США, показує, що люди, які часто висловлюють подяку своєму партнеру, мають більш стабільні, міцні та щасливі стосунки, пише Daily Mail.
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За словами автора дослідження Аллена Бартона, слово "дякую" має чудодійну силу, якщо його часто говорити. Пари, в яких воно постійно звучить, відчувають велику вдячність своєму партнеру та більш задоволені стосунками. Вчені виявили, що подяка своєму партнерові може мати значні як миттєві, так і довгострокові переваги у стосунках.
"Потрібно дякувати один одному постійно. Це чудовий спосіб пережити важкі часи й короткострокові конфлікти. Якщо люди відчувають, що їх цінують і вдячні за їхні дії, то це сильно підвищує ефективність стосунків", — каже Бартон.
Вчені у межах свого дослідження спостерігали за життям понад 300 пар протягом року. Це були пари, які прожили у шлюбі в середньому 10 років та здебільшого мали дітей. Також були пари, які жили в цивільному шлюбі в середньому 7 років і також, в основному, завели дітей.
"Ми хотіли зрозуміти, чи може вираз подяки та вдячності партнеру, а також підкреслення його цінності, пом'якшувати наслідки конфліктів, а також негативний вплив як внутрішніх, так і зовнішніх життєвих факторів. Наприклад, тимчасова відсутність нормального фінансового забезпечення", — каже Бартон.
Дослідження показало, що ті, хто часто висловлює подяку один одному, можуть краще справлятися з різними труднощами у стосунках. Але важливо, щоб кожен із партнерів говорив слово "дякую" і це зробить стосунки більш стабільними та щасливими. Тобто такими їх сприйматимуть самі партнери, а це дуже важливо у стосунках — впевненість у своєму партнері.
"Такі пари менше думали про те, що розійтись чи розлучитися, вони були більш впевнені у своєму майбутньому. Навіть коли виникають конфлікти або на життя впливають негативні зовнішні фактори, все це пом'якшує удар у таких пар. Адже вони висловлюють постійну вдячність своєму партнеру", — каже Бартон.
За словами Бартона, найважливіше, щоб звучала не просто подяка, а наголошувалося на цінності партнера. Тобто інша людина в парі повинна розуміти, що її або її цінують, не просто кажуть "дякую" аби сказати.
Саме такі відчуття більш ефективно захищають від стресу. Тому я рекомендую до того ж частіше робити щирі компліменти своїм партнерам, хвалити їх за досягнення, навіть незначні. І найголовніше, дізнайтеся у партнера, чи є якісь їхні зусилля, які не цінуються. Якщо такі існують, то почніть висловлювати подяку і за них", — каже Бартон.
Як уже писав Фокус, нещодавно вчені представили нове дослідження, в якому йдеться про те, що діти набагато краще, ніж дорослі отримують нові знання. Тобто іноді діти дійсно розумніші за батьків.