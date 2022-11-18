По-справжньому чарівне: вчені назвали слово, яке може зміцнити стосунки у парі

Люди, які часто використовують у спілкуванні певні слова мають міцніші стосунки, як свідчить дослідження.

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Нове дослідження вчених з Університету штату Іллінойс, США, показує, що люди, які часто висловлюють подяку своєму партнеру, мають більш стабільні, міцні та щасливі стосунки, пише Daily Mail.

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За словами автора дослідження Аллена Бартона, слово "дякую" має чудодійну силу, якщо його часто говорити. Пари, в яких воно постійно звучить, відчувають велику вдячність своєму партнеру та більш задоволені стосунками. Вчені виявили, що подяка своєму партнерові може мати значні як миттєві, так і довгострокові переваги у стосунках.

"Потрібно дякувати один одному постійно. Це чудовий спосіб пережити важкі часи й короткострокові конфлікти. Якщо люди відчувають, що їх цінують і вдячні за їхні дії, то це сильно підвищує ефективність стосунків", — каже Бартон.

Вчені у межах свого дослідження спостерігали за життям понад 300 пар протягом року. Це були пари, які прожили у шлюбі в середньому 10 років та здебільшого мали дітей. Також були пари, які жили в цивільному шлюбі в середньому 7 років і також, в основному, завели дітей.

[ + – ] Потрібно дякувати один одному постійно. Це чудовий спосіб пережити важкі часи та короткострокові конфлікти. Якщо люди відчувають, що їх цінують та вдячні за їхні дії, то це сильно підвищує ефективність відносин, — каже Бартон Фото: Daily Mail

"Ми хотіли зрозуміти, чи може вираз подяки та вдячності партнеру, а також підкреслення його цінності, пом'якшувати наслідки конфліктів, а також негативний вплив як внутрішніх, так і зовнішніх життєвих факторів. Наприклад, тимчасова відсутність нормального фінансового забезпечення", — каже Бартон.

Дослідження показало, що ті, хто часто висловлює подяку один одному, можуть краще справлятися з різними труднощами у стосунках. Але важливо, щоб кожен із партнерів говорив слово "дякую" і це зробить стосунки більш стабільними та щасливими. Тобто такими їх сприйматимуть самі партнери, а це дуже важливо у стосунках — впевненість у своєму партнері.

"Такі пари менше думали про те, що розійтись чи розлучитися, вони були більш впевнені у своєму майбутньому. Навіть коли виникають конфлікти або на життя впливають негативні зовнішні фактори, все це пом'якшує удар у таких пар. Адже вони висловлюють постійну вдячність своєму партнеру", — каже Бартон.

За словами Бартона, найважливіше, щоб звучала не просто подяка, а наголошувалося на цінності партнера. Тобто інша людина в парі повинна розуміти, що її або її цінують, не просто кажуть "дякую" аби сказати.

Саме такі відчуття більш ефективно захищають від стресу. Тому я рекомендую до того ж частіше робити щирі компліменти своїм партнерам, хвалити їх за досягнення, навіть незначні. І найголовніше, дізнайтеся у партнера, чи є якісь їхні зусилля, які не цінуються. Якщо такі існують, то почніть висловлювати подяку і за них", — каже Бартон.

Як уже писав Фокус, нещодавно вчені представили нове дослідження, в якому йдеться про те, що діти набагато краще, ніж дорослі отримують нові знання. Тобто іноді діти дійсно розумніші за батьків.