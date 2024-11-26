Розкрив істинні наміри: чоловік не поступився місцем жінці, яка "прикривалася" сином

Користувачі соцмереж стали на бік чоловіка та навели свої аргументи, чому жінка не мала право так поводитися. Інші висунули теорію, в чому полягає така історія зі зміною місць у літаку.

Один чоловік придбав собі економ-місце у літаку та вже вирішив було відпочивати, як до нього прийшла жінка та почала просити помінятися місцями з нею нібито задля комфорту для свого 9-річного сина. Однак потім під час розмови її істинні мотиви розкрилися, написав герой історії в одному з форумів на платформі Reddit.

Чоловік розповідає, що дуже довго накопичував гроші на місце в економкласі з додатковим простором для ніг, за що йому довелося ще доплатити. Якраз у момент, коли герой історії вирішив подрімати, підклавши подушку під голову, тут і з'явилася жінка.

Вона звернулася з проханням до пасажира, чи не буде він проти помінятися з нею місцями, аби вона змогла сісти зі своїм 9-річним сином. Хоча зазвичай він йшов на поступки помінятися місцями, однак цього разу він зрозумів — жінка хоче посадити його на своє менше зручне сидіння без додаткового простору для ніг, за яке герой історії заплатив кошти.

"Коли я запитав, чи готова повернути кошти за те, що я заплатив за це місце, то вона відразу змінила свій тон. Вона кинула в мій бік, що я жорстоко поводжуся з нею та її сином, бо змушую його сидіти далеко від неї. Я уточнив — а чи вона пропонувала іншій людині, що сидить поруч із її сином помінятися місцями? На що вона відповіла, що їй "потрібне місце для ніг", аби сісти", — переповідає діалог чоловік.

Після почутої відповіді, герой історії прямо сказав, що жінка думає лише про власний комфорт, а не про добробут свого сина, і відверто ним прикривається. Він додав, що якщо вона справді про нього піклувалася б, то з легкістю поступилася своїм місцем задля дитини.

"І тут вона перейшла на крик і почала говорити: "Та як Ви смієте?", "Хто Ви такий?". Але я стояв на своєму і не збирався поступатися", — написав герой історії та розповів, що в їхній діалог втрутився інший пасажир, який сказав, що готовий помінятися своїм місцем із цією жінкою, аби вона могла сидіти поруч зі своїм сином.

Коментатори на платформі стали на бік героя історії. Майже всі написали, що жінка справді вчинила правильно, що попросила помінятися місцями, однак не повинна була підіймати галасу через відмову.

"Коли хтось просить помінятися місцями, то це завжди на краще. Адже такі "матусі" починають влаштовувати істерики, аби отримати те, що вони хочуть замість чіткої відмови та аргументації на це. Таких пасажирок слід виганяти з літака", — відверто написав один із дописувачів.

Інший користувач каже, що зміна місць — це завжди "проблеми у польоті для інших", однак його шокує, який рівень виховання та поведінки "демонструють такі мамці".

Третій користувач висунув свою версію, чому жінка так зреагувала. На його думку, чоловік опинився в епіцентрі типової історії: коли пасажир купує собі місце з комфортом, завжди є пасажири, які намагаються "на дурня" отримати краще місце за раніше куплене. А у випадку відмови — закатати істерику, що, мовляв, такі пасажири безсердечні та бездушні, і потім "тиснучи на емоції", отримати своє.

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Також ми розповідали, як пасажири літака зв'язали "командира", який вирішив у повітрі відкрити двері та вийти. Бортпровідниця стала між пасажиром та дверима, щоб уникнути пошкодження дверей аварійного виходу, але дебошир кинувся вперед, вдаривши її та пошкодивши ліве зап'ястя й шию.