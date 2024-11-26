Раскрыл истинные намерения: мужчина не уступил место женщине, которая "прикрывалась" сыном

Пользователи в соцсетях стали на сторону мужчины и привели свои аргументы, почему женщина не имела право так себя вести. Другие выдвинули теорию, в чем заключается такая история со сменой мест в самолете.

Один мужчина приобрел себе эконом-место в самолете и уже решил было отдыхать, как к нему пришла женщина и начала просить его поменяться местами с ней якобы ради комфорта для своего 9-летнего сына. Однако потом во время разговора ее истинные мотивы раскрылись, написал герой истории в одном из форумов на платформе Reddit.

Мужчина рассказывает, что очень долго копил деньги на место в экономклассе с дополнительным пространством для ног, за что ему пришлось еще доплатить. Как раз в момент, когда герой истории решил вздремнуть, подложив подушку под голову, тут и появилась женщина.

Она обратилась с просьбой к пассажиру, не будет ли он против поменяться с ней местами, чтобы она смогла сесть со своим 9-летним сыном. Хотя обычно он шел на уступки поменяться местами, однако на этот раз он понял — женщина хочет посадить его на свое менее удобное сиденье без дополнительного пространства для ног, за которое герой истории заплатил деньги.

"Когда я спросил, готова ли она вернуть мне деньги за то, что я заплатил за это место, то она сразу изменила свой тон. Она бросила в мою сторону, что я жестоко обращаюсь с ней и ее сыном, потому что заставляю его сидеть далеко от нее. Я уточнил — а предлагала ли она другому человеку, сидящему рядом с ее сыном поменяться местами? На что она ответила, что ей "нужно место для ног", чтобы сесть", — рассказывает диалог мужчина.

После услышанного ответа, герой истории прямо сказал, что женщина думает только о собственном комфорте, а не о благополучии своего сына, и откровенно им прикрывается. Он добавил, что если она действительно о нем заботилась бы, то с легкостью уступила бы свое место ради ребенка.

"И тут она перешла на крик и начала говорить: "Да как Вы смеете?", "Кто Вы такой?", "Кто Вы такой?". Но я стоял на своем и не собирался уступать", — написал герой истории и рассказал, что в их диалог вмешался другой пассажир, который сказал, что готов поменяться своим местом с этой женщиной, чтобы она могла сидеть рядом со своим сыном.

Комментаторы на платформе стали на сторону героя истории. Почти все написали, что женщина действительно поступила правильно, что попросила поменяться местами, однако не должна была поднимать шума из-за отказа.

"Когда кто-то просит поменяться местами, то это всегда к лучшему. Ведь такие "мамочки" начинают устраивать истерики, чтобы получить то, что они хотят вместо четкого отказа и аргументации на это. Таких пассажирок следует выгонять из самолета", — откровенно написал один из корреспондентов.

Другой пользователь говорит, что смена мест — это всегда "проблемы в полете для других", однако его шокирует, какой уровень воспитания и поведения "демонстрируют такие мамочки".

Третий пользователь выдвинул свою версию, почему женщина так среагировала. По его мнению, герой истории оказался в эпицентре типичной истории: когда пассажир покупает себе место с комфортом, то всегда есть пассажиры, которые пытаются "на дурака" получить лучшее место за ранее купленное. А в случае отказа — закатить истерику, что, мол, такие пассажиры бессердечные и бездушные, и потом "давя на эмоции", получить свое.

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