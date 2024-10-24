Пассажиры самолета заметили в салоне "незваного гостя": никто не знает, как он попал на борт

Представители авиакомпании Spirit Airlines отреагировали на тревожные кадры, которые завирусились в социальных сетях.

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Пассажиры рейса авиакомпании Spirit Airlines, следовавшего из Далласа в Лос-Анджелес (США) были шокированы, когда обнаружили, что прямо над их головами сидит "незваный гость". Один из присутствующих на борту туристов заметил на осветительной панели Airbus A320 пару крошечных когтей и хвост. Соответствующее видео позже появилось в Instagram.

Сообщается, что грызун быстро исчез через несколько секунд после того, как его заметил мужчина, сидевший в хвостовой части самолета во время трехчасового полета.

На опубликованных кадрах, снятых на мобильный телефон, можно увидеть силуэт небольшого животного, движущегося внутри лампы, где находится электрическая проводка. Увиденное поразило пользователей сети, они начали активно обсуждать курьезный инцидент в разделе комментариев.

"Вижу, Рататуй сменил карьеру", — пошутил один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Этот грызун отправился в Лос-Анджелес, чтобы стать мировой звездой!";

"Мыши в самолетах чрезвычайно опасны, потому что они грызут провода. Если вы когда-нибудь увидите что-то подобное, немедленно сообщите экипажу", — предостерег следующий юзер;

"Не хотелось бы мне продолжать полет, пока кто-то ползает по моей голове", — отметил еще один пользователь.

Мышь в салоне самолета Фото: Dallas Texas TV

Неизвестно, на каком именно рейсе была снята эта сцена. Spirit Airlines летает между Далласом и Лос-Анджелесом трижды в день. Позже представители авиакомпании отреагировали на тревожные кадры, которые завирусились в социальных сетях.

"Мы знаем о видео и принимаем меры для решения этого вопроса", — говорится в официальном заявлении Spirit Airlines.

Напомним, ранее Фокус писал, что женщина, которая забыла свой телефон у выхода на посадку в аэропорту, умоляла бортпроводников развернуть самолет, чтобы забрать устройство. Услышав отказ, она устроила грандиозный скандал и начала спорить с членами экипажа.

Кроме того, почти 200 человек на борту Boeing 737 пришлось эвакуировать в итальянском аэропорту Бриндизи после того, как члены экипажа заметили пламя, которое вырывалось из двигателя.