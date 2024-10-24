Пасажири літака помітили в салоні "незваного гостя": ніхто не знає, як він потрапив на борт

Представники авіакомпанії Spirit Airlines відреагували на тривожні кадри, що завірусились в соціальних мережах.

Related video

Пасажири рейсу авіакомпанії Spirit Airlines, що прямував з Далласа до Лос-Анджелеса (США) були шоковані, коли виявили, що прямо над їхніми головами сидить "незваний гість". Один з присутніх на борту туристів помітив на освітлювальній панелі Airbus A320 пару крихітних кігтів та хвіст. Відповідне відео пізніше з’явилось в Instagram.

Повідомляється, що гризун швидко зник через кілька секунд після того, як його помітив чоловік, що сидів у хвостовій частині літака під час тригодинного польоту.

На опублікованих кадрах, знятих на мобільний телефон, можна побачити силует невеликої тварини, що рухається всередині лампи, де знаходиться електрична проводка. Побачене вразило користувачів мережі, які почали активно обговорювати курйозний інцидент у розділі коментарів.

"Бачу, Рататуй змінив кар'єру", — пожартував один з учасників обговорення;

Інший додав: "Цей гризун вирушив до Лос-Анджелеса, щоб стати світовою зіркою!";

"Миші в літаках надзвичайно небезпечні, бо вони гризуть дроти. Якщо ви коли-небудь побачите щось подібне, негайно повідомте екіпажу", — застеріг наступний юзер;

"Не хотілося б мені продовжувати політ, поки хтось повзає по моїй голові", — зазначив ще один дописувач.

Миша в салоні літака Фото: Dallas Texas TV

Невідомо, на якому саме рейсі була знята ця сцена. Spirit Airlines літає між Далласом та Лос-Анджелесом тричі на день. Згодом представники авіакомпанії відреагували на тривожні кадри, що завірусились в соціальних мережах.

"Ми знаємо про відео і вживаємо заходів для розв'язання цього питання", — йдеться в офіційній заяві Spirit Airlines.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що жінка, яка забула свій телефон біля виходу на посадку в аеропорту, благала бортпровідників розвернути літак, щоб забрати пристрій. Почувши відмову, вона влаштувала грандіозний скандал й почала сперечатися з членами екіпажу.

Крім того, майже 200 осіб на борту Boeing 737 довелось евакуювати в італійському аеропорту Бріндізі після того, як члени екіпажу помітили полум'я, що виривалося з двигуна.