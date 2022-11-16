Діти дійсно розумніші за батьків: учені зробили незвичайне відкриття

Якоюсь мірою діти є вундеркіндами, порівняно з дорослими, як показує нове дослідження.

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Учені з Університету Брауна, США, провели експеримент і з'ясували, що діти набагато краще і швидше, ніж дорослі, отримують та обробляють інформацію, коли йдеться про щось нове для них, пише Daily Mail.

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Якщо ваша дитина зможе зробити щось краще, ніж ви, не засмучуйтесь. З'ясувалося, що діти краще навчаються чомусь новому, ніж дорослі.

Для свого дослідження вчені залучили 14 дорослих віком від 18 до 35 років і 13 дітей віком від 8 до 11 років. Вони хотіли з'ясувати, чи є у дітей якась перевага в процесі отримання і засвоєння нової інформації перед дорослими.

Попередні дослідження показали, що гамма-аміномасляна кислота (ГАМК) (нейромедіатор, тобто посередник для обміну сигналів між нейронами мозку) відіграє важливу роль у запам'ятовуванні та навчанні як у дітей, так і в дорослих.

У новому дослідженні вчені хотіли вивчити, як змінюється його концентрація в нашому мозку в процесі навчання, і чим вона відрізняється у дорослих і дітей. За словами Такео Ватанабе з Університету Брауна в дитячому мозку ще недостатньо сформовано багато його поведінкових і когнітивних функцій, але загалом діти не поступаються у своїх здібностях дорослим. Навпаки в плані візуального навчання вони перевершують їх.

[ + – ] Якщо ваша дитина зможе зробити щось краще, ніж ви, не засмучуйтесь. З'ясувалося, що діти краще навчаються чомусь новому, ніж дорослі Фото: Церемониймейстер Марк Абрахамс позирует со Шнобелевской премией 2022 года в своем офисе в Кембридже, штат Массачусетс.

Під час експерименту вчені попросили всіх учасників і дорослих, і дітей дивитися на певні зображення, які часто змінювали один одного. Добровольцям потрібно було знайти суттєві різницю між практично однаковими зображеннями.

За процесом стежили вчені, які сканували за допомогою МРТ зорову кору мозку, де обробляється візуальна інформація. З'ясувалося, що рівень ГАМК у дітей у цей час підвищувався і залишався високим після експерименту. Але рівень ГАМК ніяк не змінювався у дорослих у цей час.

За словами вчених, цей нейромедіатор допомагав дітям запам'ятовувати нову інформацію швидше й ефективніше, щоб вони могли повернутися до неї пізніше. І це незважаючи на недоліки, які є у дітей порівняно з дорослими щодо уваги й інших когнітивних функцій.

"Наші результати вказують на те, що ГАМК відіграє ключову роль у підвищенні ефективності навчання дітей", — каже Ватанабе.

Учені сподіваються, що нові дані сприятимуть тому, що батьки та вчителі нададуть дітям більше можливостей для набуття нових навичок, оскільки їм буде легше їх засвоїти у цьому віці. Наразі вчені хочуть провести експерименти для перевірки рівнів ГАМК у мозку дітей з використанням читання та письма.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що людство втрачає здатність розмножуватися.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження показує, що вагітність та пологи значною мірою впливають на кістки матері.