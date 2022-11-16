Земля втомилася від людей. Вчені виявили, що людство втрачає здатність розмножуватися

Дослідження показує, що за останні 40 років концентрація сперматозоїдів скоротилася вдвічі, і темпи лише прискорюються.

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Схоже, Земля справді втомилася від людей — вчені виявили, що найближчим часом люди можуть зіткнутися з репродуктивною кризою. Тільки за останні кілька десятиліть концентрація сперматозоїдів скоротилася вдвоє і дослідження показують, що темпи її зниження лише зростають, пише The Guardian.

Нове дослідження вчених на чолі з професором Гагаєм Левіном з Єврейського університету в Єрусалимі ґрунтується на оцінках понад 15 чоловіків у період з 1973 по 2018 рік. Аналіз показав, що середня концентрація сперматозоїдів у піддослідних впала з 101,2 млн мл до 49,0 млн мл за останні 40 років.

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Перше дослідження охоплювало жителів Європи, Північної Америки та Австралії. Проте, нове дослідження розширило географію — у дослідженні взяли участь мешканці 53 країн, зокрема Центральної та Південної Америки, Африки та Азії.

Під час дослідження вчені також виявили, що темпи зниження концентрації, мабуть, тільки зростають — дослідивши дані з 1972 року, вчені виявили, що концентрація сперматозоїдів щорічно знижувалася на 1,16%, проте вивчивши лише дані з 2000 по 2018 роки дослідники виявили, що зниження становило — 2,64% на рік.

За словами автора дослідження Гагая Левіна, результати дослідження свідчать про те, що із земною кулею щось не так і людству слід звернути на це увагу. Вчені попереджають, що в майбутньому ми зіткнемося з репродуктивною кризою, а тому закликають розпочати роботу щодо її запобігання вже зараз.

Попередні дослідження показали, що фертильність знижується, якщо концентрація сперматозоїдів знижується нижче 40 мкм на мл. Остання оцінка все ще вища за цей поріг, проте вчені попереджають, що це середній показник, а значить відсоток чоловіків нижче цього порога буде тільки знижуватися.

Левін вважає, що таке явне зниження неминуче призведе до нездатності населення Землі до відтворення.

За словами професора андрології Шеффілдського університету Аллана Пейсі, який не брав участі у дослідженні, результати його колег приголомшливі, проте він зазначив, що важливо пам'ятати, що в дослідженні не було враховано деяких маркерів якості сперми.

Зазначимо, що вчені досі не знають, що стоїть за зниженням концентрації сперматозоїдів. За однією з версій, це може бути пов'язано з хімічними речовинами, що руйнують ендокринну систему, або інші фактори навколишнього середовища. Все це впливає на плід ще в утробі матері. Крім того, вчені вважають, що такі фактори, як куріння, вживання алкоголю, ожиріння та неправильне харчування також могли зробити свій внесок.

Раніше Фокус писав про те, що рівень фертильності впав на 50% у половині країн світу.