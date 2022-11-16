Дети действительно умнее родителей: ученые сделали необычное открытие

В какой-то мере дети являются вундеркиндами по сравнению со взрослыми, как показывает новое исследование.

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Ученые из Университета Брауна, США, провели эксперимент и выяснили, что дети намного лучше и быстрее, чем взрослые, получают и обрабатывают информацию, когда речь идет о чем-то новом для них, пишет Daily Mail.

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Если ваш ребенок сможет сделать что-то лучше, чем вы, не расстраивайтесь. Оказывается, дети лучше обучаются чему-то новому, чем взрослые.

Для своего исследования ученые привлекли 14 взрослых в возрасте от 18 до 35 лет и 13 детей в возрасте от 8 до 11 лет. Они хотели выяснить, есть ли у детей какое-то преимущество при получении и усвоении новой информации перед взрослыми.

Предыдущие исследования показали, что гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) (нейромедиатор, то есть посредник для обмена сигналов между нейронами мозга) играет важную роль в запоминании и обучении как у детей, так и у взрослых.

В новом исследовании, ученые хотели изучить, как изменяется его концентрация в нашем мозге в процессе обучения, и чем она отличается у взрослых и детей. По словам Такео Ватанабэ из Университета Брауна в детском мозге еще недостаточно сформированы многие из его поведенческих и когнитивных функций, но в целом дети не уступают в своих способностях взрослым. Наоборот в плане визуального обучения они превосходят их.

[ + – ] Если ваш ребенок сможет сделать что-то лучше, чем вы, не расстраивайтесь. Оказывается, дети лучше обучаются чему-то новому, чем взрослые Фото: Daily Mail

Во время эксперимента ученые попросили всех участников, и взрослых, и детей, смотреть на определенные изображения, которые часто сменяли друг друга. Добровольцам нужно было найти существенные различия между практически одинаковыми изображениями.

За процессом следили ученые, которые сканировали с помощью МРТ зрительную кору мозга, ту, где обрабатывается визуальная информация. Оказалось, что уровень ГАМК у детей в это время повышался и оставался высоким после эксперимента. Но уровень ГАМК никак не менялся у взрослых в это время.

По словам ученых, этот нейромедиатор помогал детям запоминать новую информацию быстрее и эффективнее, чтобы они могли вернуться к ней позже. И это несмотря на недостатки, которые есть у детей по сравнению со взрослыми в плане внимания и других когнитивных функций.

"Наши результаты указывают на то, что ГАМК играет ключевую роль в повышении эффективности обучения детей", — говорит Ватанабэ.

Ученые надеются, что новые данные будут способствовать тому, что родители и учителя предоставят детям больше возможностей для приобретения новых навыков, поскольку им будет легче их усвоить в этом возрасте. Теперь ученые хотят провести эксперименты для проверки уровней ГАМК в мозге детей с использованием чтения и письма.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили, что человечество теряет способность размножаться.

Также Фокус писал о том, что новое исследование показывает, что беременность и роды в значительной мере влияют на кости матери.