Готовилась заранее. Как лучеперая рыба пережила массовое вымирание 360 млн лет назад

Новое исследование доказывает, что представители этого вида не так сильно пострадали от массового вымирания, как предполагалось ранее.

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Лучеперые рыбы в данный момент являются одной из самых разнообразных групп позвоночных животных в мире. Ранее ученые предполагали, что предки лучеперых рыб удачно воспользовались шансом после массового вымирания множества видов 360 миллионов лет назад, но, похоже, это не совсем так, пишет Sci Tech Daily.

Известно, что массовое вымирание завершило девонский период 360 миллионов лет назад и серьезно повлияло на количество и внешний вид рыб, населявших моря и океаны в то время.

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Сегодня рыбы с лучистыми плавниками широко распространены — их часто можно встретить в домашних аквариумах и даже на столе. Ранее ученые предполагали, что успех этих рыб был связан с тем, что им удалось пережить массовое вымирание, однако новые данные наводят на мысль, что представители этого вида начали готовиться к резким изменениям климата заранее.

В ходе нового исследования ученые обратили свое внимание на давно забытый образец, который был обнаружен учеными более века назад. Крохотная окаменелость Palaeoneiros clackorum не привлекала внимание ученых до этого момента из-за своего размера — всего 55 миллиметров. Однако все изменилось с развитием технологий.

[ + – ] Длина окаменелости всего 55 мм Фото: Harvard University

Исследователи заново изучили образец, используя компьютерную томографию — в результате им удалось заглянуть внутрь крошечного черепа и обнаружить особенности, которые свидетельствуют о том, что предки лучеперых рыб, похоже, начали трансформироваться задолго до массового вымирания.

Оказалось, что предки лучеперых рыб начали "свою" трансформацию задолго до того, как это стало внешне заметно. Теперь ученые предполагают, что этот вид не просто выжил из-за удачного стечения обстоятельств, но и "подготовился" к грядущим переменам.

По словам ведущего автора исследования доктора Сэма Джайлза, новое исследование показывает, что лучеперые рыбы не просто "попали" в горстку выживших, но и способны рассказать о диверсификации и выживания из одного периода в другой.

Отметим, что теперь ученые планируют сосредоточиться на изучении давно забытых окаменелостей, которые ранее не могли быть достаточно исследованы из-за недостаточного развития технологий.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили окаменелости крокодила-убийцы, который жил на Земле 95 миллионов лет назад и перед смертью полакомился динозавром.