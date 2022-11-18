Готувалася наперед. Як променепера риба пережила масове вимирання 360 млн років тому

Нове дослідження доводить, що представники цього виду не настільки сильно постраждали від масового вимирання, як передбачалося раніше.

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Променепера риба зараз є однією з найрізноманітніших груп хребетних тварин у світі. Раніше вчені припускали, що предки променеперих риб вдало скористалися шансом після масового вимирання безлічі видів 360 мільйонів років тому, але, схоже, це не зовсім так, пише Sci Tech Daily.

Відомо, що масове вимирання завершило девонський період 360 мільйонів років тому та серйозно вплинуло на кількість і зовнішній вигляд риб, які населяли моря й океани на той час.

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Сьогодні риби з променистими плавцями поширені — їх часто можна зустріти в домашніх акваріумах і навіть на столі. Раніше вчені припускали, що успіх цих риб був пов'язаний sз тим, що їм вдалося пережити масове вимирання, проте нові дані наштовхують на думку, що представники цього виду почали готуватися до різких змін клімату наперед.

У ході нового дослідження вчені звернули свою увагу на давно забутий зразок, який учені виявили понад сто років тому. Крихітна скам'янілість Palaeoneiros clackorum не привертала увагу вчених до цього моменту через розмір — лише 55 міліметрів. Проте все змінилося з розвитком технологій.

[ + – ] Довжина скам'янілості всього 55 мм Фото: лучеперая рыба

Дослідники заново вивчили зразок, використовуючи комп'ютерну томографію, — в результаті їм вдалося заглянути всередину крихітного черепа та виявити особливості, які свідчать про те, що предки променеперих риб, схоже, почали трансформуватися задовго до масового вимирання.

Виявилося, що предки променеперих риб почали "свою" трансформацію задовго до того, як це стало зовні помітно. Тепер учені припускають, що цей вид не просто вижив через вдалий збіг обставин, а й "підготувався" до змін.

За словами провідного автора дослідження доктора Сема Джайлза, нове дослідження показує, що променепері риби не просто "потрапили" в жменьку тих, що вижили, але й здатні розповісти про диверсифікацію та виживання з одного періоду в інший.

Зазначимо, що тепер учені планують зосередитися на вивченні давно забутих скам'янілостей, які раніше не могли бути достатньо досліджені через недостатній розвиток технологій.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили скам'янілості крокодила-вбивці, який жив на Землі 95 мільйонів років тому та перед смертю поласував динозавром.