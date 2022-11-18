Темные стороны евгеники. Как теории английского ученого ХІХ века помогли убить миллионы

Фрэнсис Галтон — англичанин, который стал основателем генетической стерилизации.

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Фрэнсис Галтон – один из известнейших английских исследователей. Его знают за достижения в антропологии, психологии, генетике и даже метеорологии. Однако сегодня его знают лучше всего по другим теориям.

Это вклад в развитие евгеники. Именно это движение имело целью ликвидировать нежелательные человеческие черты в популяции людей, — пишет Daily Mail.

Евгеника имеет темную сторону. В новом документальном фильме ученый и писатель Адам Резерфорд рассказывает именно о нем. Положения евгеники стали популярны в начале XX века. В 1912 году в Лондоне уже прошел международный конгресс, где присутствовали самые известные люди.

Однако генетическая стерилизация началась еще раньше. К примеру, в Американском штате Индиана в 1907 году стерилизовали людей с ограниченными возможностями. Это было закреплено на законодательном уровне вплоть до 1970-х годов. Позже идеи евгеники подхватили в нацистской Германии. Это привело к трагическим событиям, которые мы знаем как Холокост.

Фото: Daily Mail

Гальтон же гордился своими работами. Одно время он строил график погоды, но в другой создавал "карту красоты" Великобритании. Последняя классифицировала женщин по их красоте. Ученого вдохновляли идеи после прочтения трудов Чарльза Дарвина.

В 1880-х годах появился термин "евгеника". Он был создан из 2-х греческих слов: "хорошо" и "рожденный". Это учение требовалось Гальтону, чтобы дать более приспособленным расам доминировать. Ученый указывал, что нужно вести войну вроде джихада – противостоять обычаям и предубеждениям, которые вредят нравственным качествам расы.

Постепенно это учение стало популярным в обществе. На эту тему писали многие романы. А в 1907 году даже возникло Обществом образования евгеники в Великобритании. Оно выступало за ограничение брака для немощных.

Уже после смерти Гальтона в 1913 году даже такие художники, как Уинстон Черчилль, писали первые проекты о психической недостаточности. В том же году постановление, разрешавшее принудительную институционализацию "слабоумных" стало законом. Но она не содержала пунктов о принудительной стерилизации.

В то же время ее подхватили в 32 штатах США. Лишь в Калифорнии с 1918 по 1953 годы процедуру применили к двадцати тысячам человек. А в Виргинии в подобный период 7000 человек стали бесплодными.

Больше всего варварских преступлений совершила именно нацистская Германия. Только в лагере Аушвиц-Биркенау были убиты миллионы человек. Однако даже после Второй мировой войны евгеника присутствовала. Считается, что Китай стерилизовал десять тысяч женщин, нарушивших прежнее правило рождения одного ребенка.

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