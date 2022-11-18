Темні сторони євгеніки. Як теорії англійського вченого ХІХ століття допомогли вбити мільйони

Френсіс Галтон — англієць, який став засновником генетичної стерилізації.

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Френсіс Галтон — один із найвідоміших англійських дослідників. Його знають за досягнення в антропології, психології, генетиці та навіть метеорології. Однак сьогодні його знають найкраще з інших теорій.

Це внесок у розвиток євгеніки. Саме цей рух мав на меті ліквідувати небажані людські риси у популяції людей, пише Daily Mail.

Євгеніка має темний бік. У новому документальному фільмі вчений та письменник Адам Резерфорд розповідає саме про нього. Положення євгеніки стали популярними на початку XX століття. У 1912 році в Лондоні вже пройшов міжнародний конгрес, де були присутні найвідоміші люди.

Проте генетична стерилізація розпочалася ще раніше. Наприклад, в Американському штаті Індіана в 1907 році стерилізували людей з обмеженими можливостями. Це було закріплено на законодавчому рівні до 1970-х років. Пізніше ідеї євгеніки підхопили у нацистській Німеччині. Це призвело до трагічних подій, які ми знаємо як Голокост.

Фото: Daily Mail

Гальтон пишався своїми роботами. Одного часу він будував графік погоди, але іншого створював "карту краси" Великобританії. Остання класифікувала жінок за їхньою красою. Вченого надихали ідеї після прочитання праць Чарльза Дарвіна.

У 1880-х роках виник термін "євгеніка". Він був створений з 2-х грецьких слів: "добре" та "народжений". Це вчення було потрібно Гальтону, щоб дати більш пристосованим расам домінувати. Вчений вказував, що треба вести війну на зразок джихаду — протистояти звичаям та упередженням, які шкодять моральним якостям раси.

Поступово це вчення стало популярним у суспільстві. На цю тему писали багато романів. А в 1907 році навіть виникло Товариством освіти євгеніки у Великій Британії. Воно виступало за обмеження шлюбу для немічних.

Вже після смерті Гальтона в 1913 навіть такі художники, як Вінстон Черчилль, писали перші проєкти про психічну недостатність. Того ж року постанова, що дозволяла примусову інституціоналізацію "нерозумних" стала законом. Але вона не містила пунктів про примусову стерилізацію.

Водночас її підхопили у 32 штатах США. Лише у Каліфорнії з 1918 по 1953 роки процедуру застосували до двадцяти тисяч осіб. А у Вірджинії у подібний період 7000 людей стали безплідними.

Найбільше варварських злочинів скоїла саме нацистська Німеччина. Тільки в таборі Аушвіц-Біркенау було вбито мільйони людей. Однак навіть після Другої світової війни євгеніка була присутня. Вважається, що Китай стерилізував десять тисяч жінок, які порушили колишнє правило народження однієї дитини.

Раніше Фокус писав те, що біля берегів Данії виявили уламки американського бомбардувальника.