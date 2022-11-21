Сотни лет голода и опустошение Мирового океана. Ученые смоделировали последствия ядерной войны

Исследование показывает, что ядерная зима обернется для планеты ледовыми тисками, блокирующими основные порты и торговые пути.

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Еще в 1985 году президенты США и СССР Рональд Рейган и Михаил Горбачев заявили, что ядерную войну невозможно выиграть. Тогда они ссылались на обширные исследования Карала Сагана и его коллег, которые в начале 80-х годов впервые проанализировали последствия ядерной зимы и последующего широкомасштабного голода, пишет Express.

Несмотря на заявления нынешних президентов США и России о готовности продолжать переговоры о сокращении ядерных вооружений, война в Украине в очередной раз вызвала опасения по поводу ядерного конфликта. В новом исследовании ученые из Университета Тасмании смоделировали жизнь планеты в случае наступления ядерной зимы.

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Биогеохимик доктор Тайлер Рор с коллегами использовали математическую модель, чтобы смоделировать климат и жизнь в океане и на суше. Увы, прогнозы неутешительные.

В своей работе доктор Рор с командой основывались на исследованиях Карла Сагана. Модель ученых предполагает сценарий ядерной войны между Штатами и Россией, в результате которой около 150 миллиардов тонн сажи от пылающих городов достигнут верхних слоев атмосферы.

Ученые предупреждают, что их модель предсказывает резкие климатические изменения, которые коснутся не только суши, но и Мирового океана. Так, согласно исследованиям ученых, территория арктического морского льда увеличится на 50%, заблокировав прибрежные районы, используемые для вылова рыбы, а также крупные порты и торговые пути по всей Европе. Например, известно, что морской лед заблокирует такие крупные морские порты как Копенгаген в Дании и Санкт-Петербург в России.

Исследование также показывает, что даже в случае ограниченного ядерного конфликта между Индией и Пакистаном, в атмосферу попадет ужасающие от 27 до 47 миллиардов тонн сажи. Модель предсказывает, что даже в этом случае количество арктического морского льда увеличится настолько, что сможет заблокировать важнейшие порты по всей Северной Европе.

[ + – ] Количество арктического морского льда увеличится на 50% Фото: Getty Images

Однако последствия ядерной зимы коснутся не только жизни на суше и климата, они также отразятся на жизни в океане. Согласно исследованию, падение освещенности океана и его средней температуры приведет к гибели морских водорослей, которые являются важным звеном пищевой цепи подводной жизни. Ученые предупреждают, что ядерная зима затронет весь Мировой океан, однако наиболее худшие последствия испытают высокие широты, в том числе вся Европа, а в особенности страны Балтии — здесь исследователи уже фиксируют недостаток океанического света.

Отметим, что рыболовство в данный момент составляет лишь небольшую долю европейской экономики. Однако исследователи предполагают, что разрушение наземных сельскохозяйственных систем заставят европейцев решать продовольственный кризис с помощью добычи продуктов питания в море, что, увы, будет не так-то просто.

По словам доктора Рора, они с коллегами предполагали, что моделирование ядерной зимы и ее последствий покажет увеличение арктического льда и сокращение количества водорослей. Однако они и представить себе не могли, как на долго сохранятся последствия ядерной войны.

Исследование показало, что последствия сокрушительной ядерной зимы оставались неизменными спустя десятилетия после ее завершения. Более того, ученые предполагают, что Мировой океан будет восстанавливаться сотни лет — модель показала, что даже возвращение к привычной температуре и свету не вернут морскую жизнь к ее довоенному существованию. Предполагается, что морской лед перейдет в новое расширенное состояние и будет сохраняться в таком виде сотни лет.

Исследование также показало, что глобальная продуктивность морской среды вернется к своему привычному состоянию уже через 10 лет после окончания ядерного конфликта, а возможно даже и превысит его. Но, увы, радоваться не приходится.

Исследователи отмечают, что основная проблема восстановления океана заключается в том, что воды слишком медленно нагреваются и остывают. Кроме того, Мировой океан слишком стратифицирован, а разные водные массы по сути наслаиваются друг на друга. Ученые предполагают, что океан имеет более долгую "память", чем атмосфера — то есть нарушения в океане либо необратимы в человеческих временных масштабах, либо не вернутся вовсе в исходное состояние.

Ранее Фокус писал, что ученые рассказали, как на Землю может повлиять ядерная война.