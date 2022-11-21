Сотні років голоду й спустошення Світового океану. Вчені змоделювали наслідки ядерної війни

Дослідження показує, що ядерна зима обернеться для планети льодовими лещатами, що блокують основні порти й торгові шляхи.

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Ще 1985 року президенти США та СРСР Рональд Рейган і Михайло Горбачов заявили, що ядерну війну неможливо виграти. Тоді вони посилалися на велике дослідження Карала Сагана та його колег, які на початку 80-х років уперше проаналізували наслідки ядерної зими та подальшого широкомасштабного голоду, пише Express.

Незважаючи на заяви нинішніх президентів США та Росії про готовність продовжувати переговори щодо скорочення ядерних озброєнь, війна в Україні вкотре викликала побоювання щодо ядерного конфлікту. У новому дослідженні вчені з Університету Тасманії змоделювали життя планети в разі ядерної зими.

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Біогеохімік доктор Тайлер Рор із колегами використовували математичну модель, щоб змоделювати клімат і життя в океані та на суші. На жаль, прогнози невтішні.

У своїй роботі доктор Рор із командою ґрунтувалися на дослідженнях Карла Сагана. Модель учених передбачає сценарій ядерної війни між Штатами та Росією, в результаті якої близько 150 мільярдів тонн сажі від міст. що палатимуть, досягнуть верхніх шарів атмосфери.

Учені попереджають, що їхня модель передбачає різкі кліматичні зміни, які торкнуться не тільки суші, а й Світового океану. Так, згідно з дослідженнями вчених, територія арктичного морського льоду збільшиться на 50%, заблокувавши прибережні райони, що використовуються для вилову риби, а також великі порти й торгові шляхи по всій Європі. Наприклад, відомо, що морський лід заблокує такі великі морські порти як Копенгаген у Данії та Санкт-Петербург у Росії.

Дослідження також показує, що навіть у разі обмеженого ядерного конфлікту між Індією та Пакистаном в атмосферу потрапить жахливі від 27 до 47 мільярдів тонн сажі. Модель передбачає, що навіть у цьому випадку кількість арктичного морського льоду збільшиться настільки, що зможе заблокувати найважливіші порти по всій Північній Європі.

[ + – ] Кількість арктичного морського льоду збільшиться на 50% Фото: Getty Images

Однак наслідки ядерної зими торкнуться не лише життя на суші та клімату, вони також позначаться на житті в океані. Згідно з дослідженням, падіння освітленості океану та його середньої температури призведе до загибелі морських водоростей, які є важливою ланкою харчового ланцюга підводного життя. Вчені попереджають, що ядерна зима торкнеться всього Світового океану, проте найгірших наслідків зазнають високі широти, у тому числі вся Європа, а особливо країни Балтії — тут дослідники вже фіксують нестачу океанічного світла.

Зазначимо, що рибальство зараз становить лише невелику частку європейської економіки. Однак дослідники припускають, що руйнація наземних сільськогосподарських систем змусять європейців вирішувати продовольчу кризу за допомогою видобутку продуктів харчування в морі, що, на жаль, буде не так просто.

За словами доктора Рора, вони з колегами припускали, що моделювання ядерної зими та її наслідків покаже збільшення арктичного льоду та скорочення кількості водоростей. Однак вони й уявити не могли, як довго збережуться наслідки ядерної війни.

Дослідження показало, що наслідки нищівної ядерної зими залишалися незмінними через десятиліття після її завершення. Крім того, вчені припускають, що Світовий океан відновлюватиметься сотні років — модель показала, що навіть повернення до звичної температури та світла не повернуть морське життя до його довоєнного існування. Передбачається, що морський лід перейде в новий розширений стан і зберігатиметься в такому вигляді сотні років.

Дослідження також показало, що глобальна продуктивність морського середовища повернеться до свого звичного стану вже через 10 років після закінчення ядерного конфлікту, а можливо, навіть і перевищить його. Але, на жаль, радіти не доводиться.

Дослідники відзначають, що основна проблема відновлення океану полягає в тому, що води надто повільно нагріваються й остигають. Крім того, Світовий океан надто стратифікований, а різні водні маси по суті нашаровуються одна на одну. Вчені припускають, що океан має довшу "пам'ять", ніж атмосфера — тобто порушення в океані або незворотні в людських тимчасових масштабах, або не повернуться зовсім у вихідний стан.

Раніше Фокус писав, що вчені розповіли, як на Землю може вплинути ядерна війна.