Мир теряет високосную секунду. Почему это происходит и что будет дальше

Ученые и представители правительства проголосовали за отказ от дополнительных секунд уже к 2035 году.

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Долгое время секунды измерялись астрономами, анализирующими скорость вращения Земли. Однако все изменилось с появлением атомных часов, которые основаны на исчислении частоты атомов. В результате наступила новая эра более точного хронометража, пишет Science Alert.

Однако это привело к тому, что два времени, увы, не были синхронизированы. И чтобы исправить это, последние полвека к часам периодически добавлялись високосные секунды, которые использовали, чтобы компенсировать разрыв между точным атомным временем и более медленным вращением Земли.

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Для большинства людей на Земле дополнительные секунды проходят незаметно, однако они значительно влияют на работу некоторых систем, требующих точного и непрерывного течения времени, например спутниковой навигации, телекоммуникаций, программного обеспечения, космических путешествий и даже торговли.

Все это вызывало головную боль у Международного бюро мер и весов (BIPM), отвечающего за всеобщее координированное время (UTC). Чтобы сократить разрыв между атомными часами и более медленным вращением Земли в 1972 году было принято решение о введении високосных секунд — с тех пор было добавлено 27 дополнительных секунд. Последний раз это произошло в 2016 году.

Однако сегодня ученые и правительства стран приняли решение об отказе от високосных секунд до 2035 года. В общей сложности "за" проголосовали 59 стран. По словам главы отдела времени BIPM Патриции Тавелла, это решение можно назвать "историческим". Оно позволит обеспечить беспрерывное течение времени без разрывов, которые сегодня называют нерегулярными дополнительными секундами.

Любопытно, что ряд стран выступали за скорейший переход к новым временным рамкам — например, уже к 2025 или 2030 году. Однако были и такие, кто наоборот стремился отложить отказ от високосных секунд — например, Россия проголосовала против, предлагая отодвинуть дату нововведения на 2040 год.

По словам Тавелла, важно понимать, что для населения планеты мало что изменится. Следующие 13 лет дополнительные секунды будут вводиться, как и прежде. Однако к 2035 году разница между атомным и астрономическим временем будет увеличена до значения превышающего одну секунду.

По словам физика из Национального института стандартов и технологий США Джуда Левина, который помогал разрабатывать резолюцию об отказе от високосных секунд, миру еще предстоит найти способ определения разницы между астрономическим и атомным временем и понять, как его обрабатывать.

По словам физика, одним из способов решения проблемы может стать увеличение расхождения во времени вращения Земли и атомными часами до минуты. Левин прогнозирует, что на это может уйти от 50 до 100 лет. Физик также считает, что в дальнейшем можно будет не добавлять к часам високосную минуту, а, например, использовать модель, в которой последняя минута дня будет по сути длиться 2 минуты.

Ранее Фокус писал о том, что ученые создали атомные часы, способные обнаружить темную материю.