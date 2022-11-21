Світ втрачає високосну секунду. Чому це відбувається і що буде далі

Вчені та представники уряду проголосували за відмову від додаткових секунд уже до 2035 року.

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Довгий час секунди вимірювали астрономи, що аналізують швидкість обертання Землі. Однак усе змінилося з появою атомного годинника, який заснований на обчисленні частоти атомів. В результаті настала нова ера точнішого хронометражу, пише Science Alert.

Однак це призвело до того, що два часи, на жаль, не синхронізували. І щоб виправити це, останні півстоліття до годинника періодично додавалися високосні секунди, які використовували, щоб компенсувати розрив між точним атомним часом і повільнішим обертанням Землі.

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Для більшості людей на Землі додаткові секунди проходять непомітно, проте вони значно впливають на роботу деяких систем, що потребують точного та безперервного перебігу часу, наприклад, супутникової навігації, телекомунікацій, програмного забезпечення, космічних подорожей і навіть торгівлі.

Все це спричиняло головний біль у Міжнародного бюро заходів та ваг (BIPM), що відповідає за загальний координований час (UTC). Щоб скоротити розрив між атомним годинником і повільнішим обертанням Землі, у 1972 році прийняли рішення про введення високосних секунд — відтоді додавали 27 додаткових секунд. Востаннє це сталося у 2016 році.

Однак сьогодні вчені та уряди країн ухвалили рішення про відмову від високосних секунд до 2035 року. Загалом "за" проголосували 59 країн. За словами глави відділу часу BIPM Патриції Тавелла, це рішення можна назвати "історичним". Воно дозволить забезпечити безперервну течію часу без розривів, які сьогодні називають нерегулярними додатковими секундами.

Цікаво, що низка країн виступала за якнайшвидший перехід до нових тимчасових меж — наприклад, уже до 2025 чи 2030 року. Однак були й такі, хто, навпаки, прагнув відкласти відмову від високосних секунд — наприклад, Росія проголосувала проти, пропонуючи відсунути дату нововведення на 2040 рік.

За словами Тавелла, важливо розуміти, що для населення планети мало зміниться. Наступні 13 років додаткові секунди вводитимуть, як і раніше. Однак до 2035 року різниця між атомним та астрономічним часом збільшиться до значення, що перевищує одну секунду.

За словами фізика з Національного інституту стандартів і технологій США Джуда Левіна, який допомагав розробляти резолюцію про відмову від високосних секунд, світ ще має знайти спосіб визначення різниці між астрономічним і атомним часом та зрозуміти, як його обробляти.

За словами фізика, одним зі способів розв'язання проблеми може стати збільшення розбіжності у часі обертання Землі та атомним годинником до хвилини. Левін прогнозує, що це може піти від 50 до 100 років. Фізик також вважає, що надалі можна буде не додавати до годинника високосні хвилини, а, наприклад, використовувати модель, в якій остання хвилина дня по суті триватиме 2 хвилини.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили атомний годинник, здатний виявити темну матерію.