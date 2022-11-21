Из Гданьска в Брюгге. Какой груз нашли археологи на 600-летнем затонувшем корабле

С помощью современных технология ученые не только лучше поняли торговые маршруты прошлых веков, но и открыли весьма необычные вещи для торговли.

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Нередко морские археологи находят что-то уникальное. Особенно интересными являются затонувшие корабли. Один из таких недавно помог лучше понять историю торговых путей XV века, — пишет Sci Tech Daily.

Университет Гетеборга провел новое исследование корабля Skaftö. С помощью его груза узнали о его маршруте. Считается, что судно с экипажем направлялось в Бельгию из Польши.

Корабль был найден еще в 2003 году. Он был в море к северу от одного из крупнейшего города Швеции – Гетеборга. Но исследовать находку с помощью современных технологий смогли только недавно.

[ + – ] Обломки затонувшего корабля Фото: Jens Lindström/Bohusläns museum

Исследовала корабль международная группа под руководством Стаффана фон Арбина. С помощью этого было определено происхождение груза и вероятный маршрут корабля. Теперь известно, что оксид кальция, который также называют негашеной известью, экспортировали уже в средние века из Готланда.

На борту были обнаружены различные материалы. Археологи достали медь, смолу, кирпич, черепицу и т.д. Считается, что медь добывалась на территории современной Словакии, а кирпич и древесина происходили из Польши. Средневековые источники указывают на то, что медь могли транспортировать через речные системы в польский город Гданьск.

"Поэтому очень вероятно, что именно в Гданьске судно взяло свой груз перед тем, как продолжить свой последний рейс", – говорят исследователи.

Они добавляют, что корабль направлялся в порт в западной Европе. Однако он затонул в архипелаге Богуслен. Это произошло по неизвестным причинам. Археологи предположили, что конечным пунктом назначения являлось бельгийское Брюгге. В то время оно являлось крупным торговым центром.

Напомним, ранее Фокус писал об обнаруженном затонувшем корабле в возрасте в сотни лет на дне норвежского фьорда. Считается, что его спустили на воду в эпоху великих морских сражений.