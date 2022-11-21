Із Гданська до Брюгге. Який вантаж знайшли археологи на 600-річному затонулому кораблі

За допомогою сучасних технологій учені не тільки краще зрозуміли торгові маршрути минулих століть, а й відкрили дуже незвичайні речі для торгівлі.

Related video

Нерідко морські археологи знаходять щось унікальне. Особливо цікавими є затонулі кораблі. Один із таких нещодавно допоміг краще зрозуміти історію торгових шляхів XV століття, пише Sci Tech Daily.

Гетеборзький університет провів нове дослідження корабля Skaftö. За допомогою його вантажу довідалися про його маршрут. Вважається, що судно з екіпажем прямувало в Бельгію з Польщі.

Корабель знайшли ще 2003 року. Він був у морі північніше за одне з найбільших міст Швеції — Гетеборга. Але дослідити знахідку за допомогою сучасних технологій змогли лише нещодавно.

[ + – ] Уламки затонулого корабля Фото: затонувший корабль

Досліджувала корабель міжнародна група під проводом Стаффана фон Арбіна. За допомогою цього було визначено походження вантажу та можливий маршрут корабля. Тепер відомо, що оксид кальцію, який також називають негашеним вапном, експортували вже в середні віки з Готланду.

На борту виявили різні матеріали. Археологи дістали мідь, смолу, цеглу, черепицю тощо. Вважається, що мідь добували на території сучасної Словаччини, а цегла й деревина походили з Польщі. Середньовічні джерела вказують на те, що мідь могли транспортувати через річкові системи в польське місто Гданськ.

"Тому дуже ймовірно, що саме в Гданську судно взяло свій вантаж перед тим, як продовжити свій останній рейс", — кажуть дослідники.

Вони додають, що корабель прямував у порт у західній Європі. Однак він затонув у архіпелазі Богуслен. Це сталося з невідомих причин. Археологи припустили, що кінцевим пунктом призначення було бельгійське Брюгге. Тоді воно було великим торговим центром.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про виявлений затонулий корабель віком у сотні років на дні норвезького фіорда. Вважається, що його спустили на воду в епоху великих морських битв.