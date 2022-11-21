Единорог в царстве птиц. Ученые "щелкнули" редкого голубя, который скрывался последние 140 лет (видео)

Шансы встретить, а уж тем более сфотографировать черношейного голубя-фазана меньше 1%.

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Впервые об этой редкой птице стало известно еще в 1882 году — тогда ученым удалось обнаружить и задокументировать этот вид. Однако с тех пор прошло 140 лет, а уникальный голубь-фазан так и не появлялся на "радарах" ученых, пишет Science Alert.

Все изменилось в этом году, когда исследователи установили фотоловушки на острове Фергюссон в Папуа-Новая Гвинея. Отметим, что это единственный ареал обитания редкой птицы.

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Каково же было удивление ученых, когда на кадрах они обнаружили большого красочного голубя-фазана, которого уже и не мечтали встретить. По словам директора программы "Потерянные птицы" в Американском орнитологическом заповеднике и руководителя экспедиции Джона С. Миттермайера, это событие по своей важности вполне могло бы посоперничать со встречей с "живым единорогом".

Исследователи отмечают, что шанс встретить, а тем более сфотографировать, редкого голубя буквально стремится к нулю и составляет менее 1%. Миттермайер отмечает, что встреча с таким редким "зверем" — является мечтой каждого орнитолога и защитника природы.

Отметим, что черношейный голубь-фазан представляет собой большого наземного голубя с ярким окрасом, который обладает широким и сжатым с боков хвостом.

По словам еще одного руководителя экспедиции, научного сотрудника Корнельского университета Джордана Бурсма, они с коллегами были ошеломлены, когда просмотрели снимки из фотоловушек и увидели на них птицу, проходящую мимо камеры. Долгое время ученые считали, что этот вид уже потерян, однако обнаружение голубя-фазана дает надежду исследователям.

По словам менеджера по поиску исчезнувших видов Кристины Биггс, если ученым удалось обнаружить этого "единорога" в мире птиц, то они вполне могут рассчитывать на обнаружение других представителей видов, которые считаются утраченными полвека назад или более.

Кроме того, ученые надеются, что наблюдения за этим редким голубем-фазаном, возможно, поможет исследователям сохранить этот чрезвычайно редкий вид. Черношейного голубя-фазана добавят в список исчезающих видов острова Фергюссон.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили черепаху-отшельницу, чей вид вымер еще век назад, а сама она пережила десяток извержений вулканов.