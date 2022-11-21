Єдиноріг у царстві птахів. Вчені "клацнули" рідкісного голуба, який ховався останні 140 років (відео)

Шанси зустріти, а тим паче сфотографувати чорношийого голуба-фазана менш як 1%.

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Вперше про цього рідкісного птаха стало відомо ще 1882 року — тоді вченим вдалося виявити та задокументувати цей вид. Однак відтоді минуло 140 років, а унікальний голуб-фазан так і не з'являвся на "радарах" вчених, пише Science Alert.

Все змінилося цього року, коли дослідники встановили фотопастки на острові Фергюсон у Папуа Новій Гвінеї. Зазначимо, що це єдиний ареал проживання рідкісного птаха.

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Яким же було здивування вчених, коли на кадрах вони виявили великого барвистого голуба-фазана, якого вже й не мріяли зустріти. За словами директора програми "Втрачені птахи" в Американському орнітологічному заповіднику та керівника експедиції Джона С. Міттермаєра, ця подія за своєю важливістю цілком могла б поборотися із зустріччю із "живим єдинорогом".

Дослідники зазначають, що шанс зустріти, а тим паче сфотографувати, рідкісного голуба буквально наближається до нуля і становить менш як 1%. Міттермаєр зазначає, що зустріч із таким рідкісним "звіром" є мрією кожного орнітолога та захисника природи.

Зазначимо, що чорношиїй голуб-фазан є великим наземним голубом з яскравим забарвленням, який має широкий і стиснутий з боків хвіст.

За словами ще одного керівника експедиції, наукового співробітника Корнельського університету Джордана Бурсма, вони з колегами були приголомшені, коли переглянули знімки з фотопасток і побачили на них птаха, що проходить повз камеру. Довгий час вчені вважали, що цей вид вже втрачено, проте виявлення голуба-фазана дає надію дослідникам.

За словами менеджерки з пошуку зниклих видів Крістіни Біггс, якщо вченим вдалося виявити цього "єдинорога" у світі птахів, то вони можуть розраховувати на виявлення інших представників видів, які вважаються втраченими півстоліття тому або більше.

Крім того, вчені сподіваються, що спостереження за цим рідкісним голубом-фазаном, можливо, допоможе дослідникам зберегти цей надзвичайно рідкісний вид. Чорношийого голуба-фазана додадуть до списку видів острова Фергюссон, що зникають.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили черепаху-самітницю, чий вид вимер ще століття тому, а сама вона пережила десяток вивержень вулканів.