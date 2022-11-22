Считалась утраченной навсегда. Найдены обломки редкой подводной лодки Королевского флота (фото)
Корабль ее Величества "Регент" мистическим образом пропал еще в 1943 году.
Вероятно во время Второй мировой войны Корабль ее Величества "Регент" наткнулся на вражеский конвой в Адриатическом море в Италии. После нападения подводная лодка затонула из-за мины. Правду скрывал водоем более 80 лет.
Лишь недавно дайверы нашли затонувший корабль на побережье моря. Считается, что это мог быть тот самый корабль, исчезнувший в апреле 1943 года, — пишет издание Daily Express.
Эксперты говорят, что подлодка "Регент" могла взорваться на мине вместе с 62 людьми. Исторические отчеты указывают на то, что 18 апреля подлодка атаковала итальянский конвой. В тот же день раздался взрыв у самого побережья.
"Регент" должен был возвращаться на базу в Бейрут, Ливан. Однако этого не произошло, поэтому флот предположил, что лодка пошла ко дну. В ближайшее время после инцидента на берег выбросило тела в форме, которую использовали британские подводники. Этих лиц идентифицировать не смогли.
Совсем недавно дайверы Военно-морской лиги обнаружили затонувший корабль. Он был расположен в 46 километрах от Монополя. Судно находилось на глубине 75 метров в перевернутом состоянии.
Морской исследователь Фабио Бишотти сказал, что поначалу было не совсем понятно, что это "Регент". Но тщательное изучение элементов судна указывает именно на британскую конструкцию. Размеры и торпедные аппараты также указывают на британское происхождение.
Кроме того, есть доказательства, что судно затонуло из-за взрыва. Поэтому это подтверждает теорию о том, что это тот же пропавший корабль с 1943 года. Отсутствие других судов в этом регионе тоже показывает это.
"В апреле 1943 года, наблюдая за всеми дневниками подводных лодок из Великобритании в Средиземном море, район патрулировал только Регент", – акцентируют внимание исследователи.
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