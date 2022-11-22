Вважався втраченим назавжди. Знайдено уламки рідкісного підводного човна Королівського флоту (фото)

Корабель її величності "Регент" містично зник ще в 1943 році.

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Ймовірно, під час Другої світової війни Корабель її величності "Регент" натрапив на ворожий конвой в Адріатичному морі в Італії. Після нападу підводний човен затонув через міну. Правду приховувало водоймище понад 80 років.

Лише нещодавно дайвери знайшли затонулий корабель на узбережжі моря. Вважається, що це міг бути той самий корабель, який зник у квітні 1943 року, — пише видання Daily Express.

Експерти кажуть, що підводний човен "Регент" міг вибухнути на міні разом із 62 людьми. Історичні звіти вказують на те, що 18 квітня підводний човен атакував італійський конвой. Того ж дня пролунав вибух біля узбережжя.

"Регент" мав повертатися на базу в Бейрут, Ліван. Однак цього не сталося, тому флот припустив, що човен пішов на дно. Найближчим часом після інциденту на берег викинуло тіло у формі, яку використовували британські підводники. Цих осіб не змогли ідентифікувати.

[ + – ] Човен Фото: затонувшая подлодка

Зовсім нещодавно дайвери Військово-морської ліги помітили затонулий корабель. Він був розташований за 46 кілометрів від Монополя. Судно знаходилося на глибині 75 метрів у перевернутому стані.

Морський дослідник Фабіо Бішотті сказав, що спочатку було зовсім не зрозуміло, що це "Регент". Але ретельне вивчення елементів судна вказує на британську конструкцію. Розміри та торпедні апарати також вказують на британське походження.

Крім того, є докази, що судно затонуло через вибух. Тому це підтверджує теорію про те, що це той самий зниклий корабель з 1943 року. Відсутність інших кораблів у цьому регіоні також свідчить про це.

"У квітні 1943 року, спостерігаючи за всіма щоденниками підводних човнів із Великої Британії в Середземному морі, район патрулював лише Регент", — наголошують дослідники.

Раніше Фокус писав про знову виявлений корабель з незвичайним вантажем. Знахідка допомогла археологам краще зрозуміти середньовічні торгові шляхи.