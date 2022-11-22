Все у вас в голове. Ученые из Университета Джона Хопкинса рассказали, как стресс влияет на аппетит

Исследование обнаружило прочную связь между стрессом, аппетитом и ожирением.

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Люди по разному справляются со стрессом — кто-то заедает, кто-то занимается спортом, кто-то предпочитает отвлечься другим способом. В новом исследовании ученые решили поставить точку в главном вопросе — как стресс влияет на наш аппетит, пишет Sci Tech Daily.

В новом исследовании ученых и Университета Джона Хопкинса приняли участие почти три десятка человек — 16 женщин и 13 мужчин. При этом 17 взрослых страдали от ожирения, а 12 — были худощавыми. Все они подверглись двум функциональным магнитно-резонансным томографиям (фМРТ) — первая в период спокойствия, вторая — после социального и физического стресс-теста.

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Во время обоих сканирований исследователи фиксировали реакцию реципиентов на пищевые слова. Исследуемым показали пункты меню, попросили представить еду, ее запах и вкус, а также описать то, как они будут себя чувствовать, если съедят ее прямо сейчас. Кроме того, участников исследования попросили ответить на ряд вопросов — например, насколько сильно они хотели бы полакомиться каждым пунктом из меню и должны ли они это съесть. Все это позволило ученым также проследить, как реципиенты относятся к принятию решений, связанных с едой.

П словам ведущего автора исследования, доктора философии, психиатрии и поведенческих наук в Медицинской школе Университета Джонса Хопкинса Сюзан Карнелл, эксперименты показали, что реакции взрослых, страдающих ожирением, и худых испытуемых несколько отличаются. Например, ученые обнаружили, что те, кто страдают от лишнего веса, демонстрируют меньшую активацию долей мозга когнитивного контроля, в особенности, когда речь идет о высококалорийных продуктах, таких как жаренный сыр.

Кроме того, исследование показало, что стресс влияет на реакцию мозга на пищу. Например, люди с ожирением показали большую активацию области вознаграждения мозга после стресса.

По словам Карнелл, исследователям также удалось зафиксировать связи между пережитым стрессом и реакциями мозга, они проявлялись в обеих группах. Например, худощавые люди, сообщившие о более высоком уровне пережитого стресса, показали более низкую активацию области мозга для когнитивного контроля.

Таким образом, ученые подтвердили наличие связи между стрессом, аппетитом и ожирением. Исследования показывают, что и худые, и тучные люди реагируют на пищевые сигналы мозга, связанные с вознаграждением и когнитивным контролем, так или иначе.

Ранее Фокус писал о том, что найден действенный способ борьбы со стрессом — потребуется всего 60 минут.