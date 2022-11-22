Усе у вас у голові. Учені з Університету Джона Гопкінса розповіли, як стрес впливає на апетит

Дослідження виявило міцний зв'язок між стресом, апетитом та ожирінням.

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Люди по-різному справляються зі стресом — хтось заїдає, хтось займається спортом, хтось вважає за краще відволіктися іншим способом. У новому дослідженні вчені вирішили поставити крапку в головному питанні — як стрес впливає на наш апетит, пише Sci Tech Daily.

У новому дослідженні вчених та Університету Джона Гопкінса взяли участь майже три десятки людей — 16 жінок і 13 чоловіків. При цьому 17 дорослих страждали на ожиріння, а 12 — були худорлявими. Усі вони зробили дві функціональні магнітно-резонансні томографії (фМРТ) — першу в період спокою, другу — після соціального та фізичного стрес-тесту.

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Під час обох сканувань дослідники фіксували реакцію реципієнтів на харчові слова. Досліджуваним показали пункти меню, попросили уявити їжу, її запах і смак, а також описати те, як вони почуватимуться, якщо з'їдять її прямо зараз. Крім того, учасників дослідження попросили відповісти на низку запитань — наприклад, наскільки вони хотіли б поласувати кожним пунктом із меню і чи повинні вони це з'їсти. Усе це дозволило вченим також простежити, як реципієнти ставляться до ухвалення рішень, пов'язаних з їжею.

За словами провідної авторки дослідження, пані доктора філософії, психіатрії та поведінкових наук у Медичній школі Університету Джонса Гопкінса Сюзан Карнелл, експерименти показали, що реакції дорослих, які страждають на ожиріння, і худих випробуваних дещо відрізняються. Наприклад, учені з'ясували, що ті, хто страждають від зайвої ваги, демонструють меншу активацію часток мозку когнітивного контролю, особливо коли йдеться про висококалорійні продукти, такі як смажений сир.

Крім того, дослідження показало, що стрес впливає на реакцію мозку на їжу. Наприклад, люди з ожирінням показали велику активацію ділянки винагороди мозку після стресу.

За словами Карнелл, дослідникам також вдалося зафіксувати зв'язки між пережитим стресом і реакціями мозку, вони виявлялися в обох групах. Наприклад, худорляві люди, які повідомили про вищий рівень пережитого стресу, показали нижчу активацію мозку для когнітивного контролю.

Так, учені підтвердили наявність зв'язку між стресом, апетитом та ожирінням. Дослідження показують, що і худі, і пишні люди реагують на харчові сигнали мозку, пов'язані з винагородою та когнітивним контролем, так чи інакше.

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