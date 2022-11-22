Литература 5000 лет назад. Как на самом деле могли звать первого в истории автора произведений

Хотя письмена берут свое начало в Месопотамии в 3400 году до нашей эры, жрица Энхедуана сочиняла стихи намного раньше.

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Самые древние известные письмена имеют возраст более пяти тысяч лет. Преимущественно они появлялись на территории современного Ирака – то есть в Месопотамии. Однако наука не очень часто упоминает, кто их написал.

Но как именно звали первого автора на планете, – пыталось разобраться издание Live Science.

Сегодня считается, что письменность была изобретена в 3400 году до нашей эры. Она возникла в Шумере вблизи Персидского залива. Тогда существовали клинописи. Их создавали довольно простым способом – острый инструмент вдавливали во влажную глину.

Но на самом деле за тысячелетие до этого существовала принцесса, жрица и поэтесса. Ее звали Эндехуана. Именно его имя можно связать с некоторыми существующими текстами месопотамской литературы.

Она была дочерью аккадского царя Саргона. Он жил около 2279-2334 годах до нашей эры. Когда-то он смог объединить большую часть Месопотамии под своим правлением. Таким образом, он заложил важный фундамент для создания Аккадской империи. Именно это было первым образованием, когда разные государства были под единой властью.

Для укрепления новой империи царь использовал свою дочь. Он назначил ее жрицей шумерского бога Луны Нанны в городе Ур. После этого, она получила известное нам имя. Сегодня историки точно знают, что она оказала огромное влияние. Кроме того, эта жрица писала стихи.

Определенные произведения чтят богиню Нанну. Но немало работ посвящено именно Инненне – покровительнице продовольствия, урожаев и плодородия. В писаниях Энхедуанны "Инна одновременно яростная и жестокая, любящая и добрая". Она способна на добродушие, но и на жестокость тоже.

Также в стихах жрицы немало автобиографии. Один из сюжетов – вероятная борьба против короля Ура, который хотел свергнуть ее с престола. Это первый в истории момент, когда кто-то включает в рассказ подробности собственной жизни.

Напоследок Энхедуанна рассказывает о том, каким образом на свет появились эти произведения. В первый раз в истории литературы она употребляет метафоры. Это происходит посредством сравнения творчества с родами.

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