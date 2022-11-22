Література 5000 років тому. Як насправді могли звати першого в історії автора творів

Хоча письмена беруть свій початок у Месопотамії в 3400 до нашої ери, жриця Енхедуана складала вірші набагато раніше.

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Найдавніші відомі письмена мають вік понад п'ять тисяч років. Переважно вони з'являлися біля сучасного Іраку — тобто у Месопотамії. Проте наука не часто згадує, хто їх написав.

Але як саме звали першого автора на планеті, намагалося розібратися видання Live Science.

Сьогодні вважається, що писемність була винайдена в 3400 році до нашої ери. Вона виникла у Шумері поблизу Перської затоки. Тоді існували клинописи. Їх створювали досить простим способом — гострий інструмент вдавлювали у вологу глину.

Але насправді за тисячоліття до цього існувала принцеса, жриця та поетеса. Її звали Ендехуана. Саме її ім'я можна пов'язати з деякими наявними текстами месопотамської літератури.

Вона була дочкою аккадського царя Саргона. Він жив близько 2279-2334 років до нашої ери. Колись він зміг об'єднати більшу частину Месопотамії під своїм правлінням. Так він заклав важливий фундамент для створення Аккадської імперії. Саме це було першою освітою, коли різні держави були під єдиною владою.

Для зміцнення нової імперії цар використав свою дочку. Він призначив її жрицею шумерського бога Місяця Нанни у місті Ур. Після цього вона отримала відоме нам ім'я. Сьогодні історики точно знають, що вона дмала дуже великий вплив. З іншого боку, ця жриця писала вірші.

Певні твори вшановують богиню Нанну. Але чимало робіт присвячено саме Іненні — покровительці продовольства, урожаїв та родючості. У писаннях Енхедуани "Іненна одночасно люта і жорстока, любляча і добра". Вона здатна на добродушність, але й жорстокість теж.

Також у віршах жриці багато автобіографії. Один із сюжетів — ймовірна боротьба проти короля Ура, який хотів скинути її з престолу. Це перший історії момент, коли хтось додає у розповідь подробиці власного життя.

Насамкінець Енхедуанна розповідає про те, яким чином на світ з'явилися ці твори. Вперше історія літератури вона використовує метафори. Це відбувається у вигляді порівняння творчості з пологами.

Раніше Фокус писав про знайдений артефакт, який може бути безперечним доказом баскської писемності.