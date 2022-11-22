Все правда об аспирине: чудо-таблетка или потенциально опасное вещество

Ученые ответили на главные вопросы о препарате, который можно найти в любой домашней аптечке.

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Еще 40 лет назад ученые объявили дешевое болеутоляющее чудодейственным средством — снимает боль, предотвращает сердечные заболевания, разжижает кровь и предотвращает закупорку артерий, пишет Daily Mail.

После этого врачи тут же включили аспирин в рекомендации — препарат рекомендовали всем людям старше 55 лет в качестве профилактики сердечного приступа.

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8 лет назад аспирин завоевал свою репутацию чудодейственного средства — препарат также назвали одним из лучших средств в борьбе с раком из-за его способностей снижать уровень воспаления, повреждающего клетки в нашем организме. И вновь врачи начали рекомендовать суточную профилактическую дозу.

В результате сегодня миллионы людей принимают аспирин ежедневно в низких дозах от 75 до 100 мг в день в качестве профилактики сердечных приступов и развития рака. Другие же принимают аспирин в высоких дозах (от 300 мг в день) при головных и других болях, а также лихорадке.

Ежегодно в мире производится порядка 40 тысяч тонн аспирина в год. Однако сегодня "сияющая звезда" чудо-таблетки, похоже, оказалась под угрозой. Новые исследования все чаще предупреждают о том, что аспирин также имеет достаточно серьезные побочные эффекты — при ежедневном использовании препарат может привести к развитию язвы желудка и внутреннего кровотечения.

История препарата

В основе аспирина салициловая кислота — натуральное вещество, содержащееся в коре ивы.

Первые упоминания вещества встречаются в письменах 4000-летней давности — его описывают как болеутоляющее средство от ревматизма. Древнегреческий отец медицины Гиппократ рекомендовал вещество при болях, родах и лихорадке.

Еще одним источником салициловой кислоты является лабазник — еще в 14-м веке растение считалось священным для британских друидов и упоминалось Чосером.

Первое научное исследование коры ивы было проведено английским священником Эдвардом Стоуном еще в 1700-х годах. В своей работе он отметил, что успешно использовал кору ивы для лечения лихорадки у полусотни своих прихожан.

Однако первая лабораторная версия ингредиента ацетилсалициловой кислоты в качестве болеутоляющего средства была разработана немецким химиком, доктором Феликсом Хоффманом в 1897 году. По сути именно это открытие и стало началом сегодняшней фармацевтической промышленности. Тогда же соединение было впервые зарегистрировано как аспирин.

Способен ли аспирин предотвратить развитие рака?

После Второй мировой войны врачи в разных уголках мира начали замечать, что у пациентов, которые регулярно принимали аспирин от хронических болей, наблюдались более низкие показатели сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование 1980 года, проведенное профессором и эпидемиологом из Оксфордского университета Ричардом Пето, показало, что у людей, которые принимали аспирин на постоянной основе, риск смерти и развития сосудистых заболеваний снижается на четверть.

А в 2014 году профессор эпидемиологии из Лондонского университета королевы Марии Джек Кьюзик опубликовал исследование, в котором говорилось, что в Великобритании можно было бы избежать смерти более 130 тысяч человек от рака, если бы все эти люди в возрасте от 50 до 64 лет ежедневно принимали низкие дозы аспирина.

Исследования показали, что наибольший эффект наблюдался при раке кишечника, желудка и пищеводы. При этом результаты были значительно ниже при раке предстательной и молочной железы, а также легких.

Однако уже в 2016 году группа ученых из Великобритании, Испании и США проанализировали около 40 исследований и обнаружили, что употребление маленьких дох аспирина ежедневно приводит к риску кровотечений, что превышает его пользу в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

С тех пор количество подобных исследований только росло. В результате Целевая группа по профилактическим услугам США (USPSTF) заявила о том, что людям старше 60 лет следует отказаться от ежедневного употребления аспирина в маленьких дозах.

[ + – ] В низких дозах аспирин может предотвратить хроническое повреждение клеток Фото: Shutterstock/Kateryna Kon

Риск кровотечения

Еще в 2009 году USPSTF рекомендовало врачам назначать аспирин в маленьких дозах в качестве профилактики развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако все изменилось и теперь USPSTF считает, что риск внутреннего кровотечения из-за аспирина выше, чем считалось ранее. В результате людям от 40 до 59 лет рекомендуют ежедневно принимать аспирин в низких дозах только в случае наличия у них генетической предрасположенности к сердечным заболеваниям.

В то же время, людям в возрасте 75 лет и старше и вовсе не рекомендуют принимать аспирин — в этом возрасте от него мало толку. В то же время, людей, принимающих аспирин ежедневно, призывают быть осторожными при получении различных травм и порезов.

Кроме того USPSTF предупреждает, что аспирин может стать причиной не только внутреннего кишечного кровотечения, но и вызвать язву в кишечнике, повредив желудок и слизистую оболочку кишечника.

Исследование австралийских ученых, в котором приняло участие почти 17 тысяч человек в возрасте 70 лет и старше, длилось 4,5 лет. Исследователи обнаружили, что у людей, которые ежедневно потребляли низкие дозы аспирина, значительно повышался риск серьезных травм и даже летального исхода после падения.

Ученые предполагают, что это может быть связано с антикоагулянтным эффектом препарата: у людей, упавших во время приема аспирина, могут быть сильные кровотечения или кровоподтеки, требующие неотложной помощи.

Статины "намного безопаснее"?

По мнению ученых, одним из вариантов решения проблемы, может стать ежедневное употребление аспирина в малых дозах лишь людьми с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта — например, курильщикам и генетически предрасположенным пациентам. Остальным же исследователи настоятельно советуют принимать статины — препараты, снижающие уровень холестерина.

Эти выводы подтверждаются исследованием профессора клинических испытаний и эпидемиологии в Исследовательском отделе здоровья населения Oxford MRC Джейна Армитиджа, в котором приняли участие 15,5 тысяч здоровых реципиентов с диабетом 2 типа.

Исследование показало, что ежедневный прием аспирина в малых дозах приводит к 12% снижению риска развития проблем с сердцем, однако оно также привело и к соответствующему увеличению риска кровотечения.

По мере того, как эти люди становятся старше, у них повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, но также увеличивается и риск кровотечения. Очень трудно найти золотую середину, где вы получаете больше пользы, чем вреда.

Кроме того, ученые обнаружили противоречия в исследованиях, говорящих о том, что ежедневная доза аспирина способна снизить риск развития рака кишечника. На ранних этапах анализов снижение действительно наблюдалось, однако спустя 7 лет испытаний, в 2018 году, ученые не обнаружили никакой пользы.

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