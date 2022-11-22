Уся правда про аспірин: диво-пігулка чи потенційно небезпечна речовина3433цйф

Учені відповіли на головне питання про аспірин, який можна знайти в будь-якій домашній аптечці, — користь, шкода й ризики щоденного вживання.

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Ще 40 років тому вчені оголосили дешеве болезаспокійливе чудодійним засобом — знімає біль, запобігає серцевим захворюванням, розріджує кров і запобігає закупорці артерій, пише Daily Mail.

Після цього лікарі відразу включили аспірин у рекомендації — препарат рекомендували всім людям старше 55 років як профілактику серцевого нападу.

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8 років тому аспірин завоював свою репутацію чудодійного засобу — препарат також назвали одним із найкращих засобів у боротьбі з раком через його здатність знижувати рівень запалення, що ушкоджує клітини в нашому організмі. І знову лікарі почали рекомендувати добову профілактичну дозу.

У результаті сьогодні мільйони людей приймають аспірин щодня в низьких дозах від 75 до 100 мг на день для профілактики серцевих нападів і розвитку раку. Інші приймають аспірин у високих дозах (від 300 мг на день) у разі головного й іншого болю, а також у разі лихоманки.

Щорічно у світі виробляється близько 40 тисяч тонн аспірину. Однак сьогодні "сяйлива зірка" диво-пігулки, схоже, опинилася під загрозою. Нові дослідження все частіше попереджають про те, що аспірин також має досить серйозні побічні ефекти — при щоденному використанні препарат може призвести до розвитку виразки шлунка та внутрішньої кровотечі.

Історія препарату

В основі аспірину саліцилова кислота — натуральна речовина, що міститься в корі верби.

Перші згадки речовини зустрічаються в письменах 4000-річної давності — його описують як заспокійливий засіб від ревматизму. Давньогрецький батько медицини Гіппократ рекомендував речовину при болях, пологах і лихоманці.

Ще одним джерелом саліцилової кислоти є гадючник — ще в 14-му столітті рослина вважалася священною для британських друїдів і згадувалася Чосером.

Перше наукове дослідження кори верби було проведено англійським священиком Едвардом Стоуном ще в 1700-х роках. У своїй роботі він зазначив, що успішно використав кору верби для лікування лихоманки у пів сотні своїх парафіян.

Однак перша лабораторна версія інгредієнта ацетилсаліцилової кислоти як болезаспокійливого засобу була розроблена німецьким хіміком, доктором Феліксом Гоффманом у 1897 році. По суті, саме це відкриття й стало початком сьогоднішньої фармацевтичної промисловості. Тоді ж з'єднання було вперше зареєстроване як аспірин.

Чи здатний аспірин запобігти розвитку раку?

Після Другої світової війни лікарі в різних куточках світу почали помічати, що в пацієнтів, які регулярно приймали аспірин від хронічного болю, спостерігалися нижчі показники серцево-судинних захворювань.

Дослідження 1980 року, проведене професором і епідеміологом із Оксфордського університету Річардом Пето, показало, що в людей, які приймали аспірин на постійній основі, ризик смерті й розвитку судинних захворювань знижується на чверть.

А у 2014 році професор епідеміології з Лондонського університету королеви Марії Джек К'юзік опублікував дослідження, у якому йшлося, що у Великій Британії можна було б уникнути смерті понад 130 тисяч людей від раку, якби всі ці люди віком від 50 до 64 років щодня приймали низькі дози аспірину.

Дослідження показали, що найбільший ефект спостерігався в разі раку кишечника, шлунка та стравоходу. Водночас результати були значно нижчими при раку передміхурової та молочної залози, а також легень.

Проте вже у 2016 році група вчених із Великобританії, Іспанії та США проаналізували близько 40 досліджень і виявили, що вживання маленьких доз аспірину щодня призводить до ризику кровотеч, що перевищує його користь у профілактиці серцево-судинних захворювань.

Із того часу кількість подібних досліджень лише зростала. У результаті Цільова група з профілактичних послуг США (USPSTF) заявила про те, що людям, старшим за 60 років, слід відмовитися від щоденного вживання аспірину в маленьких дозах.

[ + – ] У низьких дозах аспірин може запобігти хронічному пошкодженню клітин Фото: болезнь альцгеймера

Ризик кровотечі

Ще в 2009 році USPSTF рекомендувала лікарям призначати аспірин у маленьких дозах як профілактику розвитку раку та серцево-судинних захворювань. Проте все змінилося, і тепер USPSTF вважає, що ризик внутрішньої кровотечі через аспірин вищий, ніж вважалося раніше. У результаті людям від 40 до 59 років рекомендують щодня приймати аспірин у низьких дозах лише в разі наявності в них генетичної схильності до серцевих захворювань.

Водночас людям у віці 75 років і старше й зовсім не рекомендують приймати аспірин — у цьому віці від нього мало толку. Також людей, які приймають аспірин щодня, закликають бути обережними при отриманні різних травм і порізів.

Крім того, USPSTF попереджає, що аспірин може стати причиною не тільки внутрішньої кишкової кровотечі, але й викликати виразку в кишечнику, пошкодивши шлунок і слизову оболонку кишечника.

Дослідження австралійських учених, у якому взяло участь майже 17 тисяч осіб віком 70 років і більше, тривало 4,5 року. Дослідники виявили, що в людей, які щодня споживали низькі дози аспірину, значно підвищувався ризик серйозних травм і навіть смерті після падіння.

Учені припускають, що це може бути пов'язано з антикоагулянтним ефектом препарату: у людей, які впали під час прийому аспірину, можуть бути сильні кровотечі або синці, які потребують невідкладної допомоги.

Статини "набагато безпечніші"?

На думку вчених, одним із варіантів вирішення проблеми може стати щоденне вживання аспірину в малих дозах лише людьми з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань та інсульту — наприклад, курцям і генетично схильним пацієнтам. Іншим же дослідники наполегливо радять приймати статини — препарати, які знижують рівень холестерину.

Ці висновки підтверджуються дослідженням професора клінічних випробувань і епідеміології в Дослідницькому відділі здоров'я населення Oxford MRC Джейна Армітіджа, у якому взяли участь 15,5 тисячі здорових реципієнтів із діабетом 2 типу.

Дослідження показало, що щоденний прийом аспірину в малих дозах призводить до 12% зниження ризику розвитку проблем із серцем, проте він також призвів до відповідного збільшення ризику кровотечі.

У міру того, як ці люди стають старшими, у них підвищується ризик серцево-судинних захворювань, але також збільшується ризик кровотечі. Дуже важко знайти золоту середину, де ви отримуєте більше користі, аніж шкоди.

Крім того, вчені виявили суперечності в дослідженнях, які говорять про те, що щоденна доза аспірину здатна знизити ризик розвитку раку кишківника. На ранніх етапах аналізів зниження справді спостерігалося, проте через 7 років випробувань у 2018 році вчені не виявили жодної користі.

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