Нашли во время строительства: историк открыл все тайны особенной саксонской реликвии (фото)

Археологов также удивили обнаруженные кремации — они были не только языческими, но и христианскими.

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Когда-то поблизости от Вестгарт-Гарденс работы шли полным ходом. Еще в 1972 году можно было увидеть немало рабочих на строительной площадке. Процессом руководил мастер Джек Гладулле.

Задачей команды было построить дома и бунгало-шале. Однако неожиданно для себя ближе к югу реки работники открыли англосаксонское кладбище. Какие события следовали за этим, — пишет издание Suffolk News.

Вскоре после этого работа была остановлена. Археологи тоже переехали. Было обнаружено, что место отличается от других захоронений, что на Баронс-роуд и Нортумберленд.

Однако на новом месте было больше находок. Обнаружили 68 могил. Археологи отнесли их к V-VII веку нашей эры. Большинство из них были обычными захоронениями. Кое-где находили кремации. Причем они были не только языческими, но и христианскими.

Больше выделялась могила под номером 63. Внутри нее было тело взрослого. Весьма интересными были остатки оружия и стеклянное ведро. Оно имело белый зеленый цвет и было почти в идеальном состоянии. Чем-то находка походила на римские стеклянные сосуды.

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Он был передан в один из музеев вместе с другими находками. Затем ведерко выставили на аукцион. Это вышло в 1977 году. Но потом все равно артефакт был возвращен в торговый зал в 2004 году.

Сегодня участок под застройку известен как Саксонская возвышенность. В течение многих лет здесь ничего не происходило. Люди только спрашивали, не исчезли ли с того места какие-нибудь могилы или они просто спрятаны под какими-то домами.

Но когда Декмар вернулся, чтобы продолжить строительство, на том же месте вообще ничего не нашли.

Напомним, ранее Фокус писал об уникальном черепе в возрасте 3200 лет, который нашли в Турции. Ученые пытаются понять имеет ли он мистическое происхождение, или просто подлежал уникальной хирургической процедуре.