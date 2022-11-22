Знайшли під час будівництва: історик відкрив усі таємниці особливої саксонської реліквії (фото)

Археологів також здивували виявлені кремації — вони були не лише язичницькими, а й християнськими.

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Колись поблизу Вестгарт-Гарденс роботи йшли повним ходом. Ще 1972 року можна було побачити чимало робітників на будівельному майданчику. Процесом керував майстер Джек Гладулле.

Завданням команди було побудувати будинки та бунгало-шале. Однак несподівано для себе ближче на південь річки працівники відкрили англосаксонський цвинтар. Які події йшли за цим, пише видання Suffolk News.

Невдовзі після цього роботу зупинили. Археологи також переїхали. Виявили, що місце відрізняється від інших поховань, що на Баронс-роуд та Нортумберленд.

Однак на новому місці було більше знахідок. Виявили 68 могил. Археологи віднесли їх до V-VII століття нашої ери. Більшість із них була звичайними похованнями. Подекуди знаходили кремації. Причому вони були не лише язичницькими, а й християнськими.

Більше виділялася могила під номером 63. У ній було тіло дорослого. Дуже цікавими були залишки зброї та скляне відерце. Воно було біло-зеленого кольору і збереглося в майже ідеальному стані. Чимось знахідка була схожа на римські скляні посудини.

[ + – ] Suffolk News

Його передали до одного з музеїв разом з іншими знахідками. Потім відерце виставили на аукціон. Це сталося 1977 року. Але потім все одно артефакт було повернуто до торгової зали 2004 року.

Сьогодні ділянка під забудову відома як Саксонська височина. Упродовж багатьох років тут нічого не відбувалося. Люди тільки питали, чи не зникли з того місця якісь могили чи просто заховані під якимись будинками.

Але коли Декмар повернувся, щоб продовжити будівництво, на тому самому місці взагалі нічого не знайшли.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про унікальний череп у віці 3200 років, який знайшли у Туреччині. Вчені намагаються зрозуміти, чи має він містичне походження, чи просто це була унікальна хірургічна процедура.