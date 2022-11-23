Ровесница короля Эдуарда I. В Лондоне под зданием парламента нашли 700-летнюю "стену реки Темзы"

Во время исследований Вестминстеркого дворца археологи открыли его подлинные части из уникальных материалов.

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Под Вестминстерским дворцом обнаружили остатки каменной стены. Считается, что это та самая оригинальная средневековая стена реки Темзы, которая протекала под дворцом. Ее обнаружили во время работ по восстановлению здания, — пишет Daily Mail.

Исследование проводилось в течение лета и осени. В эти периоды анализировали 160 сооружений и немало скважин до 70 метров глубиной, чтобы оценить состояние почвы возле дворца. Во время геотехнического исследования одной из них натолкнулись на интересную структуру.

Эксперты считают, что ей около 700 лет. Стена изготовлена ​​из твердого серого известняка. Вероятно, его добыли в Кенте. Похожий материл можно увидеть в Вестминстерском аббатсве и Лондонском Тауэре. Дата на стене указывает на начало 1300-х годов. Тогда на троне мог быть король Эдуард I или его сын Эдуард II,

Первому приписывают учреждение парламента как постоянного института. А второго больше знают за отречение от престола в 1327 году. Собственная жена обвинила его в том, что он не остановил вторжение в Англию.

Это уже второе открытие средневековой речной стены. Впервые что-то похожее находили в 2015 году. Тогда обнаружили деревянные конструкции. Считают, что они выполняли роль облицовки на набережной.

Однако точное месторасположение первоначальной стены трудно подтвердить. Во время перестройки дворца XIX века было изменено русло реки. Это было нужно, чтобы расширить двор дворца.

Определенную часть материала изъяли для анализа. Само место запечатали. Археолог Роланд Тилльер сказал, что участвовать в реставрации Вестминстерского дворца было увлекательно. Он добавил, что исследователи ожидали подобной находки.

Скважины – это неотъемлемая часть программы исследования зданий. Кроме того, археологи пытаются зафиксировать любую весомую исторически находку. С января было обследовано более 2089 помещений. Рабочие искали полости в стенах, проверяли кабели, водопроводы и т.д.

Это делают для того, чтобы сберечь бесценное наследие. Предполагают, что в последующие годы археологи смогут совершить немало подобных открытий.

Артефакт был найден на фоне постоянных дебатов по ремонту парламента. В 2018 году был согласован план. За ним палаты депутатов должны были переехать во временные залы. Но они отказались. В начале 2023 года должны принять окончательное решение о реставрации.

В зависимости от выбора депутатов восстановление дворца будет продолжаться либо 17, либо более 70 лет.

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