Ровесниця короля Едуарда I. У Лондоні під будівлею парламенту знайшли 700-річну "стіну річки Темзи"

Під час досліджень Вестмінстерського палацу археологи відкрили його справжні частини з унікальних матеріалів.

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Під Вестмінстерським палацом знайшли рештки кам'яної стіни. Вважається, що це та сама оригінальна середньовічна стіна річки Темзи, яка протікала під палацом. Її виявили під час робіт із відновлення будівлі, пише Daily Mail.

Дослідження проводилося протягом літа й осені. У ці періоди аналізували 160 споруд і чимало свердловин до 70 метрів завглибшки, щоб оцінити стан ґрунту біля палацу. Під час геотехнічного дослідження однієї з них натрапили на цікаву структуру.

Експерти вважають, що їй приблизно 700 років. Стіна виготовлена ​​з твердого сірого вапняку. Мабуть, його видобули в Кенті. Схожий матеріал можна побачити у Вестмінстерському абатстві та Лондонському Тауері. Дата на стіні вказує на початок 1300-х років. Тоді на троні міг бути король Едуард І або його син Едуард ІІ,

Першому приписують установу парламенту як постійного інституту. А другого більше знають за зречення престолу в 1327 році. Власна дружина звинуватила його в тому, що він не зупинив вторгнення в Англію.

Це вже друге відкриття середньовічної річкової стіни. Вперше щось схоже знаходили у 2015 році. Тоді знайшли дерев'яні конструкції. Вважають, що вони виконували роль облицювання на набережній.

Однак точне розташування початкової стіни важко підтвердити. Під час перебудови палацу ХІХ століття було змінено русло річки. Це потрібно було, щоб розширити двір палацу.

Певну частину матеріалу вилучили для аналізу. Саме місце запечатали. Археолог Роланд Тіл'єр сказав, що брати участь у реставрації Вестмінстерського палацу було цікаво. Він додав, що дослідники чекали на подібну знахідку.

Свердловини це невід'ємна частина програми дослідження будівель. Крім того, археологи намагаються зафіксувати будь-яку вагому історично знахідку. Із січня було обстежено понад 2 089 приміщень. Робітники шукали порожнини у стінах, перевіряли кабелі, водопроводи тощо.

Це роблять для того, щоб зберегти безцінну спадщину. Припускають, що в наступні роки археологи зможуть зробити чимало подібних відкриттів.

Артефакт було знайдено на тлі постійних дебатів щодо ремонту парламенту. У 2018 році було узгоджено план. За ним палати депутатів мали переїхати до тимчасових залів. Але вони відмовились. На початку 2023 року мають ухвалити остаточне рішення про реставрацію.

Залежно від вибору депутатів відновлення палацу триватиме або 17, або понад 70 років.

Раніше Фокус писав про те, що в Шотландії, ймовірно, знайшли найстаріше послання в пляшці.