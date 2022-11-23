В замке "Ассасинов". Археологи обнаружили один из старейших астрономических инструментов

Возможно, в давней крепости с помощью необычной плитки проводили исследования космоса.

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Во время раскопок в Иране археологи обнаружили фрагменты особой плитки. Она была неотъемлемо связана с астрономическими исследованиями, — пишет Heritage Daily.

Работы проводили в замке Ламбсар. Он расположен в центральных горах Альбурз. Команда под руководством Камбиза Кабири обнаружила фрагменты плитки астролябии. Они имели разные цвета – от светло-голубого до бело-черного. Находку ученые датировали Средним исламским периодом.

По своему определению астролябия – это углоизмерительный прибор. Таким пользовались вплоть до XVIII века. Он помогал найти широту и долготу в астрономии. Кое-кто его называет древним астрономическим компьютером. Обнаруженные фрагменты плитки астролябии попали в руки археологов во время реставрационных работ.

В древности замок Ламбсар играл немаловажную роль. Его использовала секта низаритов, создавшая государство Аламут. Ее основателем был Хасан ибн Саббах. Конкретно ему приписывают создание ветки федаев. Это была целая каста убийц-смертников. Считается, что они убивали под действием гашиша.

Таким образом, они стали более известны как "гашашины". А в Европе распространилось слово "ассасин". Некоторые ученые предполагают, что именно от него произошло слово "убийца". Кроме того, эта каста публично могла убивать ключевых врагов и политиков. Они смогли ликвидировать правителя Иерусалима и нескольких христианских лидеров.

Базой для установки региона был замок Аламут. Но затем Хасан ибн Саббах расширил свое влияние и захватил больше территорий. Обычно крепости создавали в стратегических точках. Замок Ламбсар захватил Кия Бузург Умид. Именно он стал вторым лидером Низаритского исмаилитского государственного образования.

Ранее Фокус писал, что на побережье ОАЭ обнаружили древний христианский монастырь, который мог возникнуть еще до распространения ислама в регионе.